Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel. Dat is min of meer het geval bij de familie van Anouk Hoogendijk. De voormalig topvoetbalster bleef alleen achter met haar zoontjes, nadat haar man een speciale reis maakte.

Hoogendijk is al een tijdlang samen met haar grote liefde Pieter Verhoeven. Vorig jaar kondigde het stel hun verloving aan. Dat verliep nogal chaotisch en kwam totaal onverwachts voor de voormalig Oranje Leeuwin. "Anders had ik geen joggingpakkie aangetrokken", schreef ze bij een reeks foto's die ze op Instagram deelde.

Haar partner deed zijn aanzoek terwijl ze op vakantie waren in Indonesië. Dat gebeurde volgens Hoogendijk 'op de allermooiste plek in Lombok die je je kunt bedenken'. Op dat moment klampte een van haar kinderen zich nog aan haar vast, omdat hij een buikvirus had. "Maar weet je... het maakt allemaal niets uit, want alleen de liefde telt! En die is er in overvloed."

Man op vrijgezellenfeest

Wanneer de bruiloft precies bekend staat, is nog onbekend. Wel is de partner van Hoogendijk alvast in het zonnetje gezet. "Papa vier dagen naar Marokko voor een vrijgezellentrip", schrijft ze bij een foto van haarzelf en haar twee zoons Jip en Sonny op Instagram. "Dus maken wij er thuis een feestje van." Dat lijkt aardig te lukken, want er zijn bakjes chips, aardbeien en stokbrood met verschillende toppings te zien. Ook schijnt de zon er heerlijk in de tuin.

Grondlegger van Nederlandse vrouwenvoetbal

Hoogendijk voetbalde onder meer voor FC Utrecht, Ajax en Arsenal. Ze was een van de grondleggers van de populariteit van vrouwenvoetbal in Nederland. Op het EK van 2009 schoot ze Oranje hoogstpersoonlijk naar de halve finales. Ze speelde 103 interlands voor de Leeuwinnen en scoorde daarin negen keer. In 2017 beëindigde ze haar carrière.

Daarna verscheen ze in tal van programma's, waaronder Expeditie Robinson. Ook deed ze de analyse bij heel wat wedstrijden van de Oranje Leeuwinnen. Onlangs ging Hoogendijk een sporttraject aan, waarbij ze in 42 dagen tijd flink afviel. "Ik wilde weer blij zijn met mezelf en me vooral krachtig en energiek voelen", zei de oud-voetbalster daarover. Hoogendijk ontving veel lof voor haar sportieve daden.