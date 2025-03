'Alsof er een punaise in mijn schoen zit': oud-voetballer Rafael van der Vaart blikt terug op 'onbewuste' aanslag

Rafael van der Vaart heeft inmiddels al heel wat jaartjes zijn voetbalschoenen opgeborgen. De oud-international speelt tegenwoordig net als de helft van Nederland padel. Dat doet hij met een kapotte enkel, die naar de gruzelementen werd geschopt door Zlatan Ibrahimovic.

Van der Vaart was te gast bij Ziggo Sport als analist voor de wedstrijden in de Nations League op vrijdag. Daar ging het over 'haat en nijd' tussen teamgenoten bij interlands. Van der Vaart heeft dat zelf van dichtbij meegemaakt. In 2004 trapte Ibrahimovic hard op zijn enkel.

"Voor de mensen als ik mank loop: dit is de reden", zegt Van der Vaart terwijl de beelden van de overtreding worden in gestart. "Het is nooit meer helemaal goed gekomen. Toen is mijn enkel écht slecht geworden. Die dikke enkel komt hier vandaan", vertelt hij verwijzend naar de beelden.

'Onbewuste' aanslag

"Daar kon ik jaren mee door voetballen, maar na iedere wedstrijd had ik last. Alleen nu met padellen (Van der Vaarts nieuwe hobby, red.) dan is het af en toe alsof er een punaise in mijn schoen zit", onthult de oud-voetballer, die geen excuses kreeg van Zlatan.

"Ik las ergens dat hei zei: je weet dat ik het per ongeluk deed en als je het nog één keer zegt dan breek ik hem expres", haakt presentator Bas van Veenendaal in. "Hij is wel een imposante persoonlijkheid. Ik had (destijds) wel een grote mond, maar ook heel veel respect. We mogen elkaar niet, maar als we elkaar zien dan weet ik zeker dat het gewoon goed is", aldus Raf.

Botsende ego's

De aanslag gebeurde in de tijd dat Van der Vaart en Ibrahimovic bij Ajax voetbalden. "Ik was toen gewoon jong, allebei een ego en toen ging het mis", verklaart Van der Vaart de aanvaringen.

Dat Van der Vaart in de studio in Hilversum zat is al heel wat. Deze vrijdag viert hij namelijk een jubileum met zijn vriendin Estavana Polman.