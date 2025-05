Voetbalicoon Ruud Gullit geeft inkijkje in zijn liefdesleven: 'Daar heb ik mazzel mee gehad'

De aankomende editie van de KLM Open wordt een hele bijzondere, want niemand minder dan Ruud Gullit fungeert bij het grootste golftoernooi van Nederland als toernooidirecteur. De oud-voetballer is groot fan van de sport en blijkt het wat dat betreft goed getroffen te hebben met zijn vriendin.

Het toernooi maakte vorige maand bekend dat Gullit van 5 tot en met 8 juni de toernooidirecteur zal zijn. De KLM Open wordt dan gehouden op golfbaan The International in Amsterdam en de oud-voetballer vond het een eer dat hij uitgerekend in het jaar dat de hoofdstad zijn 750-jarig bestaan viert, die functie mag bekleden.

Voetballegende Ruud Gullit trotseert bizarre omstandigheden, voorspellende gaven blijken nét niet goed Ruud Gullit pendelt lekker heen en weer tussen Nederland en Qatar. De Nederlandse ex-topvoetballer wordt tijdens Europese duels ingevlogen door BeINSports om analyses en commentaar te geven op bijvoorbeeld Champions League-wedstrijden. Maar voorafgaand aan Inter - FC Barcelona in de halve finale beleefde hij heftige omstandigheden.

Hoewel het van Gullit bekend is dat hij graag een balletje slaat, vervulde hij nooit eerder zo'n functie. De grote vraag is dan natuurlijk: is Gullit ook echt de toernooidirecteur of is hij dat enkel op papier om het toernooi wat publiciteit te bezorgen? De voormalig international schoof aan bij een soort talkshow over het toernooi en kreeg daar de vraag wat hij precies gaat doen.

Gullit heeft mazzel met zijn vriendin

"Ik ben in ieder geval heel blij dat ik elke dag aanwezig zijn. Ik ken natuurlijk veel pro's en je probeert ook mensen aan te trekken om naar het toernooi te komen. Dat is heel belangrijk", vertelt Gullit in Rondo Golf Editie, zoals de KLM Open de show noemt.

Dit is Ruud Gullit: wereldvoetballer kreeg het na druk liefdesleven met twee van z'n kinderen aan de stok Ruud Gullit is een van de grootste voetballers ooit uit Nederland. Met Oranje werd hij in 1988 Europees kampioen en als speler van AC Milan verwierf hij een status als wereldster. Toch was het niet altijd koek en ei in zijn leven, want Gullit had weinig succes als coach en ook in de liefde was het niet altijd even makkelijk.

Gullit is naar eigen zeggen 'gek van het spelletje' en bevindt zich in goed gezelschap, want dat geldt ook voor vriendin Karin en daar is de oud-voetballer heel erg blij mee: "We vinden golf hartstikke leuk. We doen het op vakantie. We liggen niet op het strand, dat vinden we helemaal niks. Wat dat betreft heb ik mazzel, heb ik geluk gehad." Gullit en zijn vriendin zijn inmiddels zo'n tien jaar samen.

Zandstorm

Dat de winnaar van het EK in 1988 een groot liefhebber is, bleek vorige week maar weer eens. Gullit reist voor zijn werkzaamheden als voetbalanalist de hele wereld over en moest in Qatar zijn om zijn licht te laten schijnen op de halve finale van de Champions League tussen Inter en FC Barcelona. Hij besloot om in het land ook een balletje te slaan, maar belandde toen in het midden van een zandstorm. Desondanks speelde Gullit gewoon verder.