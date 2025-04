Voetbalicoon Ruud Gullit slooft zich met zijn vriendin enorm uit: 'Ze kwamen niet voor de koffie'

Ruud Gullit werd vroeger uitgeroepen tot beste voetballer ter wereld, maar de oud-international heeft al jaren geen balletje meer geschopt. Dat betekent niet dat hij stil zit, want de Europees kampioen van 1988 werkte zich maandag flink in het zweet. Dat deed hij zoals wel vaker in het bijzijn van zijn vriendin.

Gullit voetbalt al heel lang niet meer en was de laatste jaren ook niet meer actief als trainer, maar desondanks is hij nog altijd erg druk. Hij is over de hele wereld een graag geziene gast en geeft dan ook in verschillende landen analyses bij voetbalwedstrijden. In Nederland schuift hij geregeld aan bij voetbaltalkshow Rondo van Ziggo Sport.

Hoewel zijn lichaam hem niet meer in staat stelt om te voetballen, doet hij wel nog steeds andere sportieve activiteiten. Zo is hij groot golfliefhebber en dus slaat Gullit geregeld een balletje op de baan.

Daarnaast werkt hij zich regelmatig in het zweet met zijn vriendin Karin de Rooij. De partner van het voetbalicoon liet eerder al weten dat 'de zondag voor pilates is', maar ook op andere dagen van de week brengen de twee tijd door in de sportschool.

Als we hun personal trainer moeten geloven, werkten ze maandag een productieve sessie af. "Ze kwamen niet voor de koffie", schreef hij bij een filmpje van de sportende Gullit met zijn partner.

Gordon

Gullit en De Rooij zijn al jarenlang een koppel. De twee leerden elkaar op een opmerkelijke manier kennen, want niemand minder dan Gordon speelde een rol in hun ontmoeting. De veelbesproken zanger opende met behulp van De Rooij een koffiesalon. Gullit was bij de opening en kwam door zijn toekomstige partner vervolgens elke dag langs.

Bewogen liefdesleven

De rust in het leven van Gullit is door de ontmoeting met De Rooij een feit. De oud-voetballer kende namelijk een bewogen liefdesleven tijdens zijn loopbaan en daarna. Hij trouwde drie keer, maar scheidde net zo vaak. Gullit kreeg tijdens elk huwelijk twee kinderen, maar hij heeft niet met allemaal een geweldige band.