Riskante verkleedpartij van Oranje-recordinternational Wesley Sneijder: 'Ruud Gullit is er ook'

Wesley Sneijder heeft zichzelf op niet al te verfijnde manier vermomd. De Oranje-recordinternational deed met een knipoog richting collega Ruud Gullit een petje op met nep rastahaar.

Sneijder is maandagavond te gast bij het programma Rondo van Ziggo Sport, waarin de belangrijkste en grappigste momenten uit de voetbalwereld ter tafel komen. In een story op Instagram zegt Sneijder: "Dames en heren, we gaan beginnen. Marco is er ook bij. Ruud kan niet ontbreken. Rondo, zometeen."

Ruud Gullit ontbreekt overigens ondanks de wervende teksten van Sneijder juist wel in de aflevering. Al waart Gullits geest door de aankondiging, en het petje met nephaar van Sneijder, juist wel door de studio.

Verkleden als Ruud Gullit

De ludieke actie van Sneijder is wel enigszins riskant. In juni 2024 was er een relletje toen tijdens het EK voetbal in Duitsland enkele supporters van Nederland zichzelf hadden verkleed als Gullit. De mannen droegen donkere schmink en een pruik met dikke rastaslierten. Ook waren ze getooid in het iconische shirt dat Oranje droeg tijdens het gewonnen EK 1988. Het leverde ze de beschuldiging van racistisch gedrag op.

De betreffende heren verklaarden later dat ze helemaal geen kwaad in de zin hadden en juist een eerbetoon aan voormalig topaanvaller Gullit wilden brengen. Gullit zelf vond het ook prima, liet hij weten. Destijds zei René van der Gijp bij Vandaag Inside: "Súper lullig dat die drie jongens voor racisten uitgemaakt worden. Kom op, doe effe normaal man! Het is toch hartstikke leuk, een pruikje en een heel klein beetje je gezicht een klein beetje bruin."

'Súper lullig voor ze': René van der Gijp verbijsterd over rel na imitatie Ruud Gullit Het nieuws rondom de rel rond de verklede fans die Ruud Gullit imiteerden heeft ook Vandaag Inside Oranje bereikt. Dinsdagavond bespraken René van der Gijp, Johan Derksen en gast Özcan Akyol de commotie die ontstond nadat drie fans van het Nederlands elftal verkleed en geschminkt als Ruud Gullit uit 1988 naar de wedstrijd tegen Polen gingen.

Kritiek op Wesley Sneijder

Sneijder kreeg een week terug zelf nog te maken met onvriendelijke reacties op de socials. Hij had het gewaagd om na de twee rake vrije trappen van Declan Rice bij Arsenal tegen Real Madrid, op te merken dat het muurtje niet perfect stond. De haatreacties schieten als paddestoelen uit de grond op sociale media. De kritische houding ten opzichte van de goals van Rice werd niet gewaardeerd. "Neem aan dat dit reden genoeg is voor ontslag", reageert iemand op de analyse van de voormalig middenvelder, die zelf expert was in het nemen van vrije trappen.

"Wat lul je nou? Jeetje", schrijft iemand. "Zielig zuur papzakje", wordt er naar zijn 'vorm' gewezen en het is volgens een ander 'ongelofelijk dat mensen naar deze onzin luisteren'. Sneijder wordt 'kleine clown' genoemd en hij zou 'stil moeten ziijn en moeten genieten van de herhalingen' als iemand zulke goals maakt.