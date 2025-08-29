Ex-topvoetballer Wesley Sneijder wordt over de hele wereld herkend vanwege zijn indrukwekkende carrière. Zo ook in Griekenland, waar hij momenteel geniet van een vakantie. Daar liep hij een oud-teamgenoot tegen het lijf.

Hij kwam namelijk Griekse oud-topspits Nikos Machlas tegen op zijn vakantiebestemming. Daarmee speelde de voormalig Oranje-international nog samen bij Ajax. Machlas kwam in 1999 naar de club en vertok in 2003.

Sneijder speelde van 2002 tot 2007 in Amsterdam, waarna hij vertrok naar Real Madrid. Na al die jaren zijn de twee oud-teamgenoten dus weer herenigd onder de Griekse zon. Ze leggen de ontmoeting meteen vast op beeld.

"Ongelooflijk om mijn Griekse vriend na al die jaren weer te zien", schrijft Sneijder op Instagram bij de foto. Ook Machlas laat van zich horen na de ontmoeting. "Een van mijn beste en meest geliefde teamgenoten ooit", zegt hij over de Nederlandse oud-middenvelder.

Vriendin Romy Lukassen

Sneijder vertoeft in Griekenland met zijn vriendin Romy Lukassen. Hoewel ze geen foto's van hen samen deelden, worden ze op Instagram op dezelfde plekken gespot. Zo bezochten ze de eilanden Kreta en Santorini.

De 41-jarige Sneijder en zijn nieuwe liefde hebben een leeftijdsverschil van zo'n 17 jaar. Daar maakt de oud-voetballer zich niet druk om. "Als het goed is, dan is het goed", zei hij in het programma Het waren twee fantastische dagen. Daarin sprak hij ook uit dat hij niet zozeer verliefd is. "Maar natuurlijk zijn er gevoelens, anders laat ik dit ook niet posten, toch?"

Daarmee doelt hij op de foto waarmee Lukassen in mei van dit jaar de relatie publiekelijk bekend maakte op Instagram. Sneijder was lang samen met Yolanthe Cabau. Zij trokken in 2019 de stekker uit hun huwelijk. Cabau en Sneijder hebben een zoon: Xess Xava. De recordinternational heeft ook een kind uit een eerdere relatie met Ramona Streekstra: Jessey.