Ajax weet de tegenstanders van de competitiefase van de Champions League. Volgens oud-teammanager David Endt is het een mooie loting geworden, met geweldige affiches. "Een mooi palet aan kleuren", omschrijft hij de tegenstanders. "Zij hebben zich de afgelopen twee jaar gewapend en spelen met extra motivatie tegen grote namen als Ajax."

Endt, jarenlang werkzaam binnen Ajax, is wel positief over de loting van de Amsterdammers. Niet per se over de kansen, maar vooral de mooie affiches. "Het is een mooie mix van grote clubs, sommige zijn wel minder bekend maar niet minder aan kwaliteit. Ik zie typische clubs, met een heel rijke historie. Dat vind ik leuk", omschrijft hij tegen Sportnieuws.nl.

Kansen voor Ajax

Ajax treft Inter, Benfica, Olympiakos, Galatasaray, FK Qarabag, Chelsea, Olympique Marseille en Villarreal. Robert Maaskant, oud-trainer en tegenwoordig analist, 'ziet best mogelijkheden voor Ajax'. Als hij naar de namen kijkt. "Ik zie andere clubs die het slechter getroffen hebben. Bijvoorbeeld Napoli, of PSV. Die hebben een zwaarder programma met alle kampioenen erbij."

Dat ziet Endt niet zo. "PSV speelt inderdaad ook tegen grote namen, maar Inter, Chelsea en Benfica... het zijn ook allemaal grote namen. Benfica staat borg voor tegenstand, Chelsea zit in de top-4 van Engeland, dan ben je ook wat waard. Het ontloopt elkaar niet zoveel, hoor."

Endt vindt het mooi dat Ajax wat klassieke clubs loot. "Je hebt ook clubs waar je al een zekere historie mee hebt. Dat voegt ook wat toe. Dat je al een paar keer tegen hen gespeeld hebt."

Qarabag

Een club waar Ajax weinig historie mee heeft is FK Qarabag. De club zit voor de tweede keer in de historie in de groepsfase van de Champions League. "Die zijn misschien onbekend op het allerhoogste niveau, maar hebben zich in de afgelopen jaren wel regelmatig gewapend op het tweede plan."

Daarbij is er nog een gevaar wat in zo'n ploeg schuilt, vindt Endt. "Zij spelen met een extra motivatie, want zij spelen tegen grote namen. Hoe je het ook wendt of keert: Ajax is een grote naam in Europa, nadat zij vier keer de Champions League wonnen. Dat is motiverend voor een tegenstander. Ze zullen alles uit de kast halen. Dat moet je niet onderschatten, daarbij speel je ook op vreemde bodem."

Dat vindt Maaskant ook een belangrijk facet voor Qarabag: het feit dat ze op bezoek moeten in Azerbeidzjan. "Met de kou en de mogelijke regen en de sneeuw. Of het kan er ook bloedheet zijn, in een bepaalde periode. Daarbij is die ploeg is niet voor niks gekwalificeerd."

Weerzien met Hato

Maaskant vindt het wel mooi dat Ajax direct een weerzien heeft met Hato, voor Endt is dat minder van belang. "Dat zijn eigenlijk hele kleine bijzaken. Het heeft geen invloed op een strijdplan of strategie. Het is leuk dat hij weer komt, maar voor spelers in een team doet het er niet zo toe."

Dat heeft ook met een bepaald aanzien te maken. "Hato heeft natuurlijk maar een paar jaar gespeeld bij Ajax, maar het is wat anders als - ik zeg maar wat - Zlatan Ibrahimovic langs komt. Als hij komt, verandert er echt iets. Met alle respect, maar dat is voor Jorrel Hato nog niet zo, zo'n status heeft hij niet."

Afsluitend kijkt Endt uit naar ieder affiche: "Het zijn fantastische wedstrijden met een eigen identiteit. Elke wedstrijd neemt iets speciaals mee, daar kijk ik naar uit."

Alles over de Champions League

