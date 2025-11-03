Wim Kieft is sinds kort onderdeel van het vaste team analisten van Studio Voetbal en dat lijkt de talkshow geen windeieren te hebben gelegd. Sinds de komst van Kieft zijn de kijkcijfers van het voetbalpraatprogramma een stuk hoger.

Studio Voetbal is al meer dan twintig jaar op televisie te zien, maar de afgelopen tijd werd er volop gespeculeerd over een mogelijk einde van het programma dat gepresenteerd wordt door Sjoerd van Ramshorst. Twee maanden geleden keken er slechts 327.000 mensen naar de uitzending en dat was voor mediadeskundige Tina Niikamp reden om de noodklok te luiden.

"Het scoort sowieso heel slecht", vertelde Nijkamp vervolgens in haar podcast Tina’s TV Update. "De vraag is niet of, maar wanneer het programma verplaatst gaat worden naar NPO3 of alleen op NPO Start te zien is. Zulke lage scores zijn voor NPO1 niet langer houdbaar."

Wim Kieft-effect bij Studio Voetbal

Er werd uiteindelijk inderdaad een verandering doorgevoerd, maar een hele andere dan Nijkamp in haar podcast opperde. Kieft werd door de NOS namelijk toegevoegd aan de vaste club met analisten, waar ook Theo Janssen, Rafael van der Vaart, Pierre van Hooijdonk en Ibrahim Afellay toe behoren. De publieke omroep vond dat Kieft met zijn ervaring, maar ook met zijn nuchtere kijk op voetbal, een welkome versterking was aan tafel.

Het lijkt erop dat televisiekijkend Nederland het daar volledig mee eens is, want sinds de komst van Kieft zijn de kijkcijfers flink gestegen. Mediadeskundige Nijkamp deelt dagelijks op haar Instagram de kijkcijfers van de Nederlandse tv-programma's en Studio Voetbal is plotseling terug te vinden op de twintigste plek in de lijst van best bekeken programma's van de zondag.

In totaal keken er 521.000 mensen naar de uitzending waarin ook Kieft weer te gast was. Dat zijn er dus bijna 200.000 meer dan twee maanden geleden. Een volger van Nijkamp is dan ook benieuwd of er sprake is van een heus 'Wim Kieft-effect' bij Studio Voetbal en daar kan ze alleen maar bevestigend op antwoorden: "Ja dat denk ik wel eerlijk gezegd, hoogste score in weken!"