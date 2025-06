Op het WK voor clubs zijn het niet alleen de spelers die de aandacht trekken. In de studio steelt Diletta Leotta (33) de show met een gewaagde outfit die op social media voor een stortvloed aan reacties zorgt. De Italiaanse DAZN-presentatrice liet opnieuw zien dat ze moeiteloos alle spotlights naar zich toe trekt.

Leotta verscheen in een wit topje met blote rug, strak, stijlvol en lekker opvallend. Terwijl buiten het onweer meerdere wedstrijden platlegde, was het in de studio Leotta die alles liet knetteren. "WK voor clubs show! Daar gaan we", schreef ze bij haar post. De likes en reacties vlogen haar om de oren.

Fans raken niet uitgepraat

Eerder deze week deelde ze nog beelden waarop ze in bikini dobberde op een opblaasbare flamingo in een zwembad in Miami. Nu zat ze strak in de make-up in de studio. Het contrast past perfect bij Leotta, die er een handje van heeft haar fans telkens opnieuw te verrassen met opvallende outfits en betoverende poses.

De Italiaanse presentatrice heeft inmiddels ruim 9 miljoen volgers op Instagram. Of het nu op een sporttoernooi is of bij een concert, zoals laatst in het San Siro-stadion, waar ze schitterde in een opvallende outift, Leotta trekt de aandacht. Ze werd recent nog 'de mooiste vrouw ter wereld' genoemd, en een fan vatte het kernachtig samen in een reactie: "Schitterend".

Diletta Leotta blikt terug op bijzondere dag

Leotta is sinds 2022 getrouwd met voormalig Liverpool-keeper Loris Karius. Samen kregen ze in 2023 een dochter, Aria, en ze wonen deels in Italië, deels in Duitsland. Op social media schakelt Leotta moeiteloos tussen sport, glamour en moederschap, altijd stijlvol, vaak met een knipoog.

Afgelopen week stond ze nog even stil bij een iconisch moment uit haar privéleven. Op Instagram deelde ze een terugblik naar haar trouwdag met een veelzeggende bijschrift: "Onze dag, ons voor altijd". Tussen alle drukte door liet de Italiaanse presentatrice zich van haar persoonlijke kant zien.

'Ze wint dit toernooi in haar eentje'

Tijdens het WK voor clubs, dat geteisterd wordt door regen, afgelastingen én de nodige kritiek op het overvolle speelschema, blijft Diletta Leotta de constante factor. "Ze wint dit toernooi in haar eentje", grapte een volger onder haar nieuwste post. En of je nu voor het voetbal kijkt of voor Diletta zelf, ze maakt van elk toernooi een show.

Intussen loopt de groepsfase op z’n einde, en de eerste grote verrassingen zijn al binnen. Topclubs als Atlético Madrid en FC Porto zijn verrassend uitgeschakeld. Het Inter Miami van Lionel Messi wist zich wel te plaatsen voor de volgende ronde.