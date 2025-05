Voetballende Kjeld Nuis voorziet luxeprobleem na vakantie: 'Weer zelf koken'

Kjeld Nuis leek tegen een luxeprobleem aan te lopen bij thuiskomst na een zonnige vakantie op Gran Canaria. De schaatser bedacht zich na een potje voetbal met zijn zoon dat hij 'weer' zelf moest koken, maar werd verrast met een volle koelkast aan maaltijden.

Het schaatskoppel was even weg uit Nederland en genoot in Gran Canaria, samen met Jax, de zoon van Nuis uit een eerdere relatie, van de Spaanse zon. Na het drukke schaatsseizoen even lekker genieten van de rust zou je denken, maar niks is minder waar. Het koppel was ook op het eiland druk bezig met allerlei sporten. Zelfs op haar verjaardag moest Beune eraan geloven.

Hiken in de hitte

Beune vierde afgelopen week haar 26e verjaardag op het Spaanse Eiland, de dag nadat ze samen met Nuis met de fiets een flinke klim van ca. 2000 meter had gemaakt op één van de hoogste bergen van het eiland.

Je zou zeggen dat je na zo'n sportieve dag een rustdag inplant, zeker als je ook nog eens jarig bent. Maar stilzitten is niks voor de schaatskoningin en dus ging ze, zelfs op haar verjaardag, weer een nieuwe sportieve uitdaging aan en werd er met het volledige gezelschap een flinke hike gemaakt in de hitte.

Koffie, fietsen en voetbal

Inmiddels is het bekende schaatskoppel weer thuis, en ook al missen ze de luxe die ze hadden op Gran Canaria, thuis lijken ze zich ook prima te vermaken. Het koppel deelde een foto van een zelf gemaakte cappuccino op Instagram, met de tekst: "home". De schaatsers zijn dol op koffie en nemen zelfs hun eigen koffieapparaat geregeld mee op vakantie. Al zal dat dit keer waarschijnlijk lastig zijn geweest in het vliegtuig.

© Instagram: @kjeldnuis

Beune leek het fietsen, ondanks de zware klim op Gran Canaria, nog alles behalve zat te zijn en trakteerde zichzelf op een nieuwe fiets. Zo bleek uit een video die ze in haar verhaal op Instagram deelde waarop ze met trots haar nieuwe fiets filmde. "new bike day," schreef de ijskoningin erbij.

Ook Nuis bleef na terugkomst in Nederland niet stilzitten. Op het grasveldje in de achtertuin trapte hij een balletje met zoontje Jax. Toch bracht thuiskomen niet alleen voordelen, gaf hij toe op Instagram: “Terug van vakantie... weer zelf koken”, schreef hij geërgerd op Instagram. Al bleek dat mee te vallen; in een video liet hij een goed gevulde koelkast zien met kant-en-klare, verse maaltijden: “of toch niet?”