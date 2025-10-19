Goncalo Borges heeft zijn eerste doelpunt voor Feyenoord gemaakt. De Portugees moest even wachten op zijn eerste goal, maar die is nu dan eindelijk binnen. Precies op het moment dat hij door een moeilijke periode ging in zijn privésfeer. Hij wil de goal dan ook opdragen aan een bijzonder iemand. "Het was een speciaal moment voor mij."

Goncalo Borges kwam deze zomer met een behoorlijke prijskaart binnen bij Feyenoord en moet het voorlopig doen met wat invalbeurten. Daarin had hij tot op heden nog niet gescoord, maar in de monsterzege op Heracles was hij verantwoordelijk voor de zevende goal. Die droeg hij op aan een bijzonder persoon.

Moeilijke periode

Hij vertelde op de persconferentie na afloop dat hij door een moeilijke periode ging. "Het was een droom die ik had. Om te spelen en te scoren. Ik ben blij dat het team heeft gewonnen, ze hadden een goede wedstrijd. Het was een speciaal moment voor mij en mijn familie. De laatste maand was heel zwaar, want mijn oma is overleden. Dat was de moeilijkste periode in mijn leven", omschrijft hij.

Hij vertelde verder nog hoe trots hij is op het team na de eclatante 7-0 overwinning. Hij omschreef dat het team ontzettend hongerig is en continu door wil gaan. Ook in de interlandperiode: "Iedereen die in Rotterdam bleef, werkte keihard." Hijzelf dus ook.

Ook al waren de eerste maanden wat lastig, hij is gedreven om zijn best te doen bij Feyenoord. "Ik werk er hard aan om beter te worden, iedereen helpt mij daar geweldig in. Ik houd van Rotterdam, geniet van de stad en mijn familie is ook dol op de stad. Het is moeilijk om niet te spelen, maar ik probeer nog te wennen aan alles hier. Als ik speel moet ik nederig zijn, want als ik niet speel dan is dat omdat ik beter moet worden in iets. Zo wil ik het zien."

Het is dan ook niet makkelijk om direct een basisklant te worden als je iemand als Anis Hadj Moussa voor je hebt staan in de pikorde. Tel daar nog een behoorlijk prijskaartje bij op en je hebt een grote druk op je schouders. "Er zijn niet veel spelers die direct bij een nieuwe club spelen", zegt hij.

Geduldige speler

"Ik kwam hier niet om direct in de basis te staan. Ik kwam hier om beter te worden; volwassen te worden. Of ik speel of niet, dat is niet mijn keuze. Dat is de keuze van de trainer en die is heel direct met mij. Dat helpt mij heel erg. Ik moet hard werken en het verdienen om te spelen. Als ik direct zou spelen, zou ik niet tevreden zijn. Ik wil het eerst verdienen", klinkt het uit de mond van de Portugees.

Hij kan zich nu opmaken voor een Europees duel met Panathinaikos. Donderdag ontvangt Feyenoord de Griekse ploeg in De Kuip.

