Sommige mensen zeggen dat voetbal maar een spelletje is, maar toch is het meer dan dat. Het brengt namelijk ook de nodige maatschappelijke voordelen met zich mee. In het programma De Oranjezondag sprak Sander de Kramer over een maatschappelijk initiatief van Feyenoord.

Zondagmiddag vond in De Kuip een speciale wedstrijd plaats. De Feyenoord Legends speelden namelijk een benefietduel tegen de Celtic Legends. Maar voor de Rotterdamse journalist Sander de Kramer vond er vrijdag nog iets specialers plaats in het stadion.

Feyenoord Forever

De Kramer was aanwezig bij het initiatief Feyenoord Forever. Dat is een project van de Rotterdamse club om zowel de fysieke als mentale gezondheid van senioren te stimuleren.

De journalist genoot met volle teugen van het evenement. "Het was heel bijzonder. Dit was voor dementerende ouderen. Die komen dan naar De Kuip en krijgen dan een hele beleving van vroeger."

Voor deze beleving werd het nodige uit de kast getrokken. "Oud-spelers waren er bij. Er werden liedjes gezongen. Dan komen die herinneringen van vroeger weer terug."

Ontroerend

"Dat is echt prachtig. Dat is zo ontroerend. De tranen staan bij mensen in de ogen. De mensen zijn dan van: ik was zo vergeetachtig en nu weet ik het ineens weer", vervolgde hij.

De Kramer legde uit dat niet alleen het zingen van Feyenoord-liedjes herinneringen ophaalde. "Er was een beeld van Coun Moulijn. Een mevrouw kwam naar me toe en zei 'Ik herken Coun Moulijn weer. Ik heb zolang hem niet herkend'. En dat is zo mooi, die herinneringen komen terug."

Ove Kindvall

Een van de leukste momenten van het initiatief voor De Kramer was een bijzonder verhaal van een mevrouw. "We hadden het op een gegeven moment over de Europacup van 1970. Toen zei ze: Toen werd mijn neefje geboren tijdens het tweede doelpunt, en die hebben we Ove (Kindvall, red.) genoemd. Dat kwam ineens weer in haar hoofd. Dat is fantastisch."

Iedereen aan tafel genoot van het verhaal over Feyenoord Forever, mede omdat het laat zien wat voor positieve invloed voetbalclubs op mensen kunnen hebben.