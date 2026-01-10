Martin Demichelis zag zichzelf en zijn gezin in levensgevaar toen sterke stromingen hen meesleurden tijdens een familievakantie aan zee. De voormalig Manchester City-verdediger, zijn drie kinderen en een nichtje werden gered door oplettende surfers en omstanders, een redding die lokale journalisten een 'klein wonder' noemen.

De kinderen - Bastian (16), Lola (12) en Emma (8) - en hun nichtje Camila zaten vast in het water bij het strand van Laguna Escondida in Uruguay. Een lokale journalist omschreef de gebeurtenis als 'bijzonder gevaarlijk': "Het is een wonder dat ze nog leven. Het water is hier erg diep en de stromingen trekken je snel van de kust af."

Nachtmerrie op vakantie loopt met sisser af

Op videobeelden is te zien hoe de kinderen zich aan een surfplank vasthouden terwijl Demichelis het board van achteren voortduwt. Surfers grepen snel in en hielpen het gezin veilig aan land, terwijl toeschouwers vanaf het strand applaudisseerden. Demichelis ging volgens bronnen zelf het water in om zijn kinderen te ondersteunen totdat de extra hulp van de surfers arriveerde.

Het incident vond plaats op 31 december, maar de beelden en details kwamen pas later naar buiten. De kust waar het gebeurde staat bekend om zijn sterke stromingen en het ontbreken van directe strandwachten, waardoor zelfs ervaren zwemmers in gevaar kunnen komen. De lokale journalist voegde toe: "Het is niet verboden om hier te zwemmen, maar de dichtstbijzijnde strandwacht is ongeveer een kilometer verderop. Twee strandwachten waren net aan het wandelen toen ze de geschreeuw hoorden."

Demichelis speelde tussen 2013 en 2016 voor Manchester City en tekende destijds een contract van naar verluidt 4,2 miljoen pond, omgerekend ongeveer 4,8 miljoen euro. Later was hij trainer bij onder meer het Mexicaanse Monterrey, maar in mei 2025 werd hij ontslagen.

Als speler had Demichelis een indrukwekkende carrière, met onder meer periodes bij River Plate, Bayern München en Manchester City. Het incident bij de kust herinnert eraan hoe snel een ontspannen vakantie kan omslaan in een levensbedreigende situatie, maar gelukkig wonderbaarlijk goed afliep.

