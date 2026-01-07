Manchester City heeft dure punten verloren in de strijd om de koppositie in de Premier League. De ploeg van Pep Guardiola kwam niet verder dan 1-1 tegen Brighton & Hove Albion. Ook nummer drie Aston Villa speelde gelijk, wat tweemaal goed nieuws betekent voor koploper Arsenal.

Manchester City wacht nog altijd op de eerste overwinning in het nieuwe jaar. Het elftal van trainer Pep Guardiola speelde voor de derde keer in een week gelijk in de Premier League. Naast Sunderland (0-0) en Chelsea (1-1) wist Manchester City ook niet te winnen van Brighton & Hove Albion: 1-1.

Erling Haaland opende in de 41e minuut de score uit een strafschop. De Noor schoot de bal in de rechterbenedenhoek, terwijl Oranje-doelman Bart Verbruggen de andere kant opdook. De Japanner Kaoru Mitoma bracht Brighton na een uur spelen langszij door na een goede kapactie op de rand van het zestienmetergebied de bal in de verre hoek te plaatsen.

Verschillende Nederlanders aan de aftrap

Nathan Aké had een basisplaats bij Manchester City. De verdediger mocht meedoen in plaats van Josko Gvardiol, die zijn rechterscheenbeen heeft gebroken. Ook Tijjani Reijnders deed vanaf het begin mee bij Manchester City. Bij Brighton verscheen naast Verbruggen ook verdediger Jan Paul van Hecke aan de aftrap.

Aston Villa

Aston Villa verspeelde ook punten in het uitduel met Crystal Palace: 0-0. Doelman Marco Bizot verving halverwege Emiliano Martínez bij Aston Villa, waar ook Lamare Bogarde, Ian Maatsen en Donyell Malen een invalbeurt kregen.

Manchester City en Aston Villa staan in de Premier League op de tweede en derde plaats met 43 punten uit 21 wedstrijden. Koploper Arsenal kan de voorsprong op de twee clubs donderdag tot 8 punten vergroten. Daarvoor is in Londen wel een overwinning op Liverpool nodig.

Manchester United

Manchester United kwam voor het eerst in actie zonder trainer Ruben Amorim. Interim-coach Darren Fletcher nam de honneurs waar. Onder de leiding van de Schot werd er met 2-2 gelijkgespeeld tegen Burnley.

