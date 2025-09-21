Het verhaal van atleet Oscar Pistorius is een van de akeligste in de sportgeschiedenis. De paralympisch sporter vermoorde in 2013 zijn toenmalige vriendin, werd veroordeeld tot een gevangenisstraf en is inmiddels weer vrij man. 'Blade Runner' heeft nu zelfs trouwplannen.

De man met twee kunstbenen van koolstofvezel schoot op Valentijnsdag 2013 zijn vriendin, het bekende model Reeva Steenkamp (29) dood. De Zuid-Afrikaan zelf beweerde dat hij een inbreker had betrapt in zijn huis en dat zijn schot daarvoor was bedoeld. De zaak deed wereldwijd veel stof opwaaien.

Rita Greyling

De Engelse tabloid Daily Mail weet nu te melden dat Pistorius een nieuwe vriendin heeft: Rita Greyling. Hij ontmoette haar nadat hij in 2024 onder voorwaarden uit de gevangenis kwam. Volgens de krant zijn Blade Runner en Greyling 'zwaar verliefd' en is hij 'verzot' op haar.

Een bron zegt: "Oscar zegt dat hij met haar wil settelen. Hij wil een gezin. Hij ziet kinderen krijgen als de volgende stap in zijn leven en in hun relatie." Greyling is werkzaam in de consultancy en komt uit Wakkerstroom, in het oosten van Zuid-Afrika.

Tot nu toe hebben de twee weinig ruchtbaarheid gegeven aan hun relatie. De bron zegt: "Oscar probeert zijn leven weer op te bouwen in de luwte. Hij komt niet in cafés en restaurants. Hij mijdt het grote publiek. Hij wil terugkeren in de maatschappij, stap voor stap. Hij ontmoet vooral mensen uit families waarmee de familie Pistorius al decennia bekend is. Hij doet het rustig aan."

Nederlandse kerk

Pistorius woont in een groot pand van zijn oom Arnold, die rijk is geworden met handel in onroerend goed en investeringen in de toeristische sector. Arnold beschikt over gewapende beveiligers en agressieve honden om de bewoners te beschermen. Pistorius doet liefdadigheidswerk bij een lokale vestiging van de Nederlandse gereformeerde kerk.

'Over zijn schouder kijken'

De familie van Steenkamp vindt het onprettig dat Pistorius niet meer gevangen zit, ondanks dat hij bij zijn veroordeling het vooruitzicht kreeg dat hij tot 2029 vast zou zitten. "Oscar zal geschokt zijn als hij terugkeert in de echte wereld", stelde de familie.

"Het is nu een andere wereld. Geweld tegen vrouwen wordt nu serieuzer genomen. Hij zal niet meer de aandachtsmagneet zijn die hij vroeger als superster was. Hij zal nu altijd over zijn schouder moeten kijken."