Voor topaltete Lieke Klaver is de WK atletiek wat individuele nummers betreft een teleurstelling. De Europees indoorkampioene op de 400 meter drong niet door tot de finale in Tokio. En het verwarrende voor Klaver is dat ze moest zoeken naar verklaringen.

Vrij snel na de race verscheen de populaire Klaver voor de camera van de NOS. Ze verklaarde 'niet boos' te zijn. Klaver vindt dat ze een raar seizoen heeft gehad en dat geeft haar ook een vreemd gevoel.

"Ik ben niet boos, niet blij. Ik weet niet... Ik heb gewoon zoiets van: mijn snelste tijd dit seizoen was 50.16, of 50.11. Ik weet het niet eens meer. We kunnen hier kort of lang over lullen, maar dit was gewoon niet goed." Klaver zette in haar halve finale een tijd neer van 50,25 seconden.

'Wat ben je heet'

Daags na de domper vatte ze haar emoties nog eens samen op Instagram. "Geen finale", schreef Klaver. "Ik heb dit outdoorseizoen geen piek gehad. Wel waren er stabiele races, dat zeker. En ik heb er ook 100 procent van genoten. Ik heb snel gerend. Volgend jaar gaan we er weer voor. Dit weekend eindigt mijn seizoen met de estafettes."

Collega-atleet Ramsey Angela (25) reageerde nogal onvoorspelbaar op deze post van Klaver. "Waarom ben je zo heet!!", schreef Angela. Hij is net als Klaver gespecialiseerd in de 400 meter, al doet hij er ook de 400 meter met horden bij. Met het Nederlandse estafetteteam won hij goud op de 4 x 400 m tijdens de Europese kampioenschappen indooratletiek 2021 en de IAAF World Relays 2021 en zilver tijdens de Olympische Spelen 2020.

'Bijzondere reactie'

Enkele volgers en fans van Klaver kunnen de tekst van Angela niet plaatsen. "Bijzondere reactie uit de mond van een atleet", schrijft iemand. Klaver stelt die persoon gerust met haar uitleg: "Don’t worry hij is mn beste vriend."

En voor nog wat meer context: Angela is niet heteroseksueel, want hij heeft een vriend. Zijn opmerking is dus niet seksueel of filrtend bedoelt, maar plagerig en grappig. Vanaf 2021 begon de Rottedammer foto's van zijn vriend te posten op zijn socials. Later werd hij ambassadeur van de stichting Pride and Sports.