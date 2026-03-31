Oud-voetbalinternational Kees Kuijs is op 94-jarige leeftijd overleden. Zijn familie heeft dat bevestigd aan het ANP. Kuijs was speler van NAC Breda en FC Haarlem en speelde 43 interlands tussen 1955 en 1962. Hij was de oudste nog levende oud-international van het Nederlands elftal.

Kuijs, geboren in het Noord-Hollandse Anna Paulowna, was een vermaarde linksback. Johan Cruijff nomineerde hem op het lijstje van spelers voor het Oranje van de Eeuw.

Landstitel misgelopen met NAC

Na zijn voetbaltijd werd Kuijs hoofd van de afdeling fysiotherapie van Revalidatiecentrum Breda. Hij bleef ook actief in het voetbal. Zo was hij verzorger en technisch directeur bij NAC en had zitting in de tuchtcommissie van de KNVB. Kuijs werd met FC Haarlem kampioen van de Eerste Klasse in het seizoen 1951/52. Vanaf 1955 speelde hij als semiprof bij NAC. In zijn eerste seizoen liep Kuijs met NAC nipt de landstitel mis.

De linksback debuteerde op 13 maart 1955 in het Nederlands elftal tijdens de thuiswedstrijd tegen Denemarken (1-1) en werd meteen een vaste waarde in Oranje, meldt de KNVB in een overlijdensbericht op zijn website. "De back was een spijkerharde, maar faire verdediger. Zelden ging hij zijn boekje te buiten. Nooit miste hij bij zijn clubs HFC Haarlem en NAC Breda of het Nederlands elftal een wedstrijd als gevolg van een schorsing."

De KNVB vermeldt ook nog een anekdote. "Een van de meest in het oog springende wedstrijden van de verdediger was het uitduel met Turkije. Na een luchtduel kwam Kuijs verkeerd neer, waardoor hij een hernia opliep. Kreunend van de pijn kon hij 's nachts de slaap niet vatten, waarna zijn ploeggenoten besloten hem de gehele nacht al kaartend ter zijde te staan."

Hij was ruim twee jaar lang de oudste nog levende oud-international van Oranje. Die eer had hij nadat Kees Rijvers op 4 maart 2024 overleed.

Nederland - Ecuador

Het Nederlands elftal speelt dinsdagavond een vriendschappelijke interland tegen Ecuador ter voorbereiding op het WK voetbal in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Het is nog niet duidelijk of er voorafgaand aan de wedstrijd in het Philips Stadion in Eindhoven een minuut stilte wordt gehouden.