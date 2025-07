Valtteri Bottas heeft zijn licht laten schijnen op een minder bekend hoofdstuk van zijn leven, een periode die ver van de racecircuits lag. Tijdens een verplichte dienstperiode in zijn thuisland Finland kreeg hij een bijzondere rol toegewezen. Deze ervaring gaf hem inzichten en vaardigheden die hem later in zijn carrière van pas kwamen.

In Finland geldt een verplichte militaire dienstplicht voor mannen vanaf 18 jaar, waarbij de duur varieert. Bottas vervulde zijn dienstplicht in de kortst mogelijke periode van zes maanden, terwijl hij al bezig was met zijn raceloopbaan. Tijdens deze tijd kreeg hij een speciale taak: hij werd opgeleid tot sluipschutter.

Sniper Valtteri Bottas

Deze rol vroeg om uiterste precisie, geduld en mentale kracht. Eigenschappen die Bottas later ook gebruikte op de racebaan. "Ik was een goede schutter, dus maakten ze van mij een soort sluipschutter", vertelde de Fin in de podcast The Red Flag, gepresenteerd door voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner.

Bottas kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn legerperiode. "Het maakte van jongens mannen. Je leert veerkracht, discipline en teamwork. En het leert je waarderen wat je hebt, zoals een warm bed na een nacht in barre omstandigheden", weet de tienvoudig Grand Prix-winnaar nog al te goed.

Van vaste kracht tot reservecoureur

Kort na zijn militaire dienst zette Bottas zijn Formule 1-carrière voort. In 2013 maakte hij zijn debuut bij Williams, waarna hij in 2017 overstapte naar Mercedes, waar hij uitgroeide tot vaste waarde en naast Lewis Hamilton als ideale teamgenoot fungeerde.

Sinds 2025 is hij actief als reservecoureur bij Mercedes, terwijl geruchten gaan over een mogelijke terugkeer als vaste rijder. Bottas testte recent nog in Spanje en maakte indruk tijdens showruns autosportfestival. Fans en insiders speculeren dat hij bij Alpine zou kunnen instappen als vervanger van de worstelende Franco Colapinto, maar een definitieve beslissing is nog niet genomen.