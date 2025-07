De toekomst van Max Verstappen bij Red Bull blijft hét onderwerp van gesprek in de Formule 1. Ondanks een contract tot 2028 groeit het vertrouwen bij insiders, waaronder voormalig F1-coureur Ralf Schumacher, dat de viervoudig wereldkampioen binnenkort een andere weg inslaat. Schumacher wijst er ook op dat de introductie van nieuwe motoren volgend jaar de krachtsverhoudingen flink kan veranderen.

Al sinds begin vorig jaar circuleren er speculaties over Verstappen zijn toekomst bij Red Bull. De storm rond het seksschandaal van voormalig teambaas Christian Horner gaf de geruchten extra brandstof. Nu, na enkele tegenvallende races en een teleurstellend seizoen voor Red Bull, lijken de twijfels bij insiders alleen maar toe te nemen.

Red Bull worstelt dit seizoen. Het team staat slechts vierde in het constructeurskampioenschap en lijkt het gat met McLaren en Mercedes niet te kunnen dichten. Max Verstappen zelf staat derde in het wereldkampioenschap met een flinke achterstand op de leiders, Oscar Piastri en Lando Norris. Een vijfde wereldtitel lijkt voorlopig ver weg en de frustratie groeit.

Red Bull kampt met een grote uitdaging

Schumacher, voormalig F1-coureur, stelt dat Verstappen 'de stekker eruit moet trekken'. Volgens hem kan Red Bull niet meer de auto bouwen die nodig is om te winnen, vooral niet sinds het vertrek van het meesterbrein Adrian Newey. "Ze lijken Newey niet waardig te kunnen vervangen", zegt Schumacher in gesprek met Sky Sports Germany, die ook benadrukt dat het technische team versterking of zelfs een volledige vernieuwing nodig heeft.

Het aantrekken van nieuw technisch talent blijkt een flinke uitdaging, legt Schumacher uit. "Goede mensen zijn er niet zomaar, ze zijn allemaal langjarig verbonden aan andere teams of projecten. Red Bull zal dus moeten investeren in de lange termijn, bijvoorbeeld door talent vanaf universiteiten te scouten en op te leiden."

Nieuwe motorregels biedt kansen

Ondanks deze zorgen is er toch nog een lichtpuntje: volgend jaar worden nieuwe motoren geïntroduceerd, iets wat de krachtsverhoudingen in de Formule 1 volledig kan veranderen. Dit kan Verstappen en Red Bull onverwacht kansen bieden om terug te vechten.

Toch denkt Schumacher dat Verstappen inmiddels elders zijn heil moet zoeken. "Zijn management en vader weten al waar Max naartoe wil. Ik verwacht dat Mercedes een logische volgende stap wordt, ook al zal het daar ook niet vanzelf gaan", blikt hij alvast vooruit op volgend seizoen.

Bewogen week voor Verstappen

De afgelopen week was een bewogen periode voor Verstappen. Niet alleen vertrok zijn trouwe teambaas Horner na twintig succesvolle jaren bij Red Bull, ook gonzen de geruchten dat Verstappen zelf een rol heeft gespeeld in die beslissing. De reis die hij daarna maakte naar Italië, waar hij volgens Schumacher een 'geheime' ontmoeting met Mercedes zou hebben gehad, voedt de speculaties over zijn toekomst nog verder aan. Opmerkelijk was dat Verstappen koos voor zijn privéjet in plaats van zijn jacht, terwijl beide boten voor de kust van Sardinië lagen.

Voorlopig moet Verstappen het doen met Laurent Mekies als nieuwe teambaas, die overkomt van het zusterteam Racing Bulls. Mekies zal bij de Grand Prix van België voor het eerst officieel achter de pitmuur van Red Bull zitten. Voor Verstappen en het team betekent dit een nieuwe fase, waarin duidelijkheid over zijn toekomst misschien dichterbij komt dan ooit.