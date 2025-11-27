Een sappig relletje uit Engeland: een ex-speler van Manchester United zou betrokken zijn bij een liefdesschandaal met een model dat naar verluidt met een heel elftal het bed in wilde duiken.

Voormalig Premier League-middenvelder Marouane Fellaini vierde afgelopen zondag zijn 38e verjaardag. Fellaini sierde de velden van de Engelse velden in de shirts van Everton en United, voordat hij naar China vertrok voor een lucratief avontuur bij Shandong Luneng.

Pikant relletje

Maar nu is de voormalig Belgisch-international betrokken bij een pikant relletje. Zo zou Fellaini in 2015 het model Eglantine Aguilar, die eerder had verklaard met een heel Premier League-team te willen slapen, woedend hebben achtergelaten, toen ze ontdekte dat de liefde waarvan zij dacht dat ze die deelden, niet helemaal wederzijds was.

Het duo zou twee maanden een affaire hebben gehad. Na het uitwisselen van pikante foto's nodigde de Belg haar uit om vanuit Los Angeles terug naar Europa te komen. Eglantine zou echter niet onder indruk zijn van zijn directe benadering. Toch ging het model erin mee, met grote woede tot gevolg.

'Hij wilde foto's van mijn billen'

In een exclusief interview met Daily Star Sport vertelde het model over de kiekjes. "Ik vroeg hem: 'Waarom stuur je me die?' Het was respectloos. Hij wilde foto's van mijn billen, maar ik zei hem dat ik daar niet aan deed."

Alhoewel ze zei niet dat soort foto's te sturen, deed ze het toch. "Uiteindelijk stuurde ik hem er één en hij antwoordde: 'Oh mijn God, ze zijn enorm.' Hij zei dat hij van grote billen hield – hoe groter, hoe beter."

Op weg naar Europa

Eglantine koos er vervolgens voor om terug te keren naar Europa. Ze vertelde dit aan Fellaini, en hij regelde binnen een half uur na haar beslissing een vlucht van 1.800 pond naar het Verenigd Koninkrijk.

De twee hadden vervolgens een leuke nacht, om het zo maar te noemen. Hier bleef het echter bij. Want Fellaini dumpte haar hierna, iets waar ze allesbehalve blij mee was.

