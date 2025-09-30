Topvoetballer Erling Haaland had al een relatie met Isabel Haugseng Johansen, die zelf ook voetbalde, toen hij in 2022 bij Manchester City arriveerde. De Noorse spits deelt normaal gesproken weinig over zijn privéleven, maar deed dit nu wel in een interview met NRK, een televisiestation uit zijn thuisland. Daar onthulde hij een pikant detail over hoe hun relatie begon.

“Zij benaderde mij als eerste. Ze stuurde me een berichtje. Maar ze speelde wel bij dezelfde club als ik, Bryne (in Noorwegen, red.). Dus zij zat achter mij aan, niet andersom”, vertelt Haaland met een brede glimlach. De speler kreeg ook vragen over de activiteiten die hij graag met zijn vriendin onderneemt en onthulde daarbij iets wat misschien wel tegen haar zin was.

Kebab op bruiloft

“Ik maak het avondeten klaar. Ik bedoel, het zal een beetje gênant voor haar zijn dat ik dit zeg, maar ze houdt ook van videogames. Dus we spelen samen Minecraft. We zitten dan te gamen, bouwen huizen en zo. Of we gaan naar huis in Bryne en bestellen kebab.” Met zijn kenmerkende humor gaf Haaland zelfs toe dat hij kebab zou serveren op zijn bruiloft: “Op een bruiloft wil je het beste serveren, dus dan kan het net zo goed kebab zijn.”

Vaderschap

Tot slot, over de uitdagingen om het persoonlijke leven te combineren met zijn werk als profvoetballer en vader, gaf Haaland toe dat hij persoonlijke offers moet brengen vanwege zijn beroep, zoals het missen van een verjaardag van zijn kind. De jeugdliefdes hebben samen namelijk al een zoon.

'Zo is het nu eenmaal'

“Ik denk dat Pep Guardiola een beetje boos zou worden als ik zou vragen of ik een wedstrijd mocht missen. Maar na mijn carrière kan ik bij alle verjaardagen en alle diploma-uitreikingen zijn. Dus op dit moment moet ik me gewoon opofferen voor het team en, hopelijk, aanwezig zijn als ik kan. Maar als ik een wedstrijd heb, kan ik er niet bij zijn. Zo is het nu eenmaal”, gaf hij toe. Hij is er in ieder geval bij als zijn club Manchester City deze week in de Champions League bij AS Monaco moet spelen.

