De walk-on girls deden de harten van vele dartsfans jarenlang sneller later kloppen. Toch is dit fenomeen al enkele jaren verdwenen uit de dartwereld. Voormalig walk-on girl Daniella Harper brengt na haar loopbaan nog steeds het hoofd van vele mannen op hol. Nadat ze driemaal de dood in de ogen heeft aangekeken, komt ze nu een haar eerste solo lingeriekalender.

Negen jaar lang maakte Harper deze kalender met haar modellenpartner én voormalig walk-on girl Charlotte Wood. Maar zij besloot van carrière te wisselen. Het duo werd in 2018, te midden van hevige discussies, uit de dartsuitzendingen verwijderd. Fans reageerden woedend toen Harper en haar collega's werden ontslagen, nadat de dartsbazen zwichtten voor kritiek en het gebruik van walk-on girls als seksistisch bestempelden.

Lingeriekalender

Dit hield Harper echter niet tegen. Haar kalender voor 2026 wordt haar tiende. Met deze editie sluit ze wel een tijdperk af. "Dit wordt mijn tiende en tevens laatste kalender en markeert zeven jaar sinds het verbod op walk-on girls", verklaarde de Engelse Harper op haar social media.

"De kalender verkoopt nog steeds fantastisch en de steun van de fans, die trouw zijn gebleven sinds onze verdwijning uit de sport, is nog altijd indrukwekkend. Tien is een mooi getal om mee af te sluiten. Hiermee sluit ik een schitterende reis in de dartswereld af en bedank ik de fans voor hun steun", zo vertelt Harper, die het jammer vindt dat Woods niet aan haar zijde te zien is. "Zonder haar is het niet hetzelfde."

Turbulent leven

Har­pers leven was de afgelopen jaren extreem turbulent. Eerst had ze een buitenbaarmoederlijke zwangerschap die bijna fataal afliep. Ze werd met elf weken zwangerschap in het ziekenhuis opgenomen, waar artsen haar slechts vijftien minuten gaven om te overleven. "Daniel (Har­pers echtgenoot) dacht dat hij me zou verliezen", vertelde het model in 2020 aan SunSport.

Toen Harper opnieuw zwanger raakte, was er weer een spoedoperatie nodig. In 2017 verloor ze daarom haar tweeling. Ze noemde de gebeurtenis 'verwoestend', maar voelde zich gelukkig dat ze het overleefde. In januari 2019 raakte ze opnieuw zwanger, maar scheurde haar eileider na minder dan vier maanden.

Na driemaal de dood in de ogen te hebben gekeken, bracht Harper uiteindelijk haar tweede dochter ter wereld met behulp van IVF. Ondertussen bleef ze zich inzetten voor shows en zal ze volgende week aanwezig zijn bij de Players Championship Finals in Minehead.

