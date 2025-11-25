Een Cruijff moet de rust weer zien terug te keren bij Ajax. Jordi, de zoon van voetbalicoon Johan Cruijff, is in beeld om technisch directeur te worden bij de club waar zijn vader groot werd. Daarmee komt er niet alleen veel verantwoordelijkheid bij Cruijff te liggen, maar ook een enorm salaris.

Ajax is op zoek naar een nieuwe technische man, omdat Kroes na het ontslag van trainer John Heitinga bekendmaakte zijn functie neer te leggen. De club verzocht hem wel te blijven zitten tot er een vervanger is gevonden. Algemeen directeur Menno Geelen en directeur voetbalzaken Marijn Beuker zijn daar op de achtergrond druk mee bezig. Maandag werd het duo in Spanje gespot mét Cruijff:

Ajax en Jordi Cruijff in gesprek

"Dit is niet het moment om iets te zeggen", bleef Cruijff mysterieus na de ontmoeting in Barcelona. Geelen wilde alleen kwijt dat Ajax met "belangrijke trajecten" bezig is. De zoon van Johan Cruijff was vaker in beeld voor een technische functie bij Ajax, maar tot een samenwerking kwam het nooit. Momenteel is de oud-voetballer van Manchester United adviseur van de Indonesische voetbalbond.

Cruijff junior werkte in het verleden als technisch directeur bij AEK Larnaca en Maccabi Tel Aviv, waar hij samenwerkte met hoofdtrainer Peter Bosz. In augustus 2021 trad hij toe toet het technische voetbalorgaan van FC Barcelona, een aantal maanden later werd hij sportief directeur. Met weinig middelen werd Cruijff samen met trainer Xavi in zijn laatste jaar (2023) kampioen.

Salaris Jordi Cruijff bij Ajax

Mocht Cruijff zijn ja-woord geven aan Ajax, dan behoort hij volgens JFK tot de grootverdieners op directeursniveau in de Eredivisie. Het basisbedrag schommelt rond de 450.000 euro (bruto) per jaar. Hoe beter Ajax presteert, hoe hoger de bonussen zijn die Cruijff nog kan verdienen. In feite heeft hij dus een deel van zijn salaris in eigen hand. Toch zal hij het voor het geld niet hoeven doen, in 2020 werd zijn eigen vermogen geschat op 5 miljoen euro.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.

Reageer en praat mee!