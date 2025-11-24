Ajax is in gesprek met Jordi Cruijff (51), zoon van het Nederlandse voetbalicoon Johan Cruijff, om technisch directeur te worden. De directie houdt momenteel gesprekken met hem in het buitenland.

De Amsterdamse club zoekt een technisch directeur nadat de huidige td Alex Kroes besloot dat hij zijn functie gaat neerleggen. Kroes voelt zich verantwoordelijk voor de gang van zaken omtrent ex-trainer John Heitinga, die begin november werd ontslagen. Wel kreeg Kroes het verzoek van de raad van commissarissen om te wachten tot er een opvolger is.

Ajax ontmoet met Jordi Cruijff in Barcelona

De Telegraaf kreeg van een toevallige voorbijganger een foto toegespeeld van de ontmoeting tussen Cruijff en de Ajax-delegatie in Barcelona. Ze noemen die persoon 'een oplettende, in Spanje werkzame Nederlander'. De krant benaderde beide partijen en kreeg geen bevestiging en ook geen ontkenning van het contact.

Eerst wil Ajax een technisch directeur aanstellen, pas dan begint de zoektocht naar een nieuwe trainer. De gedachte hierachter is dat het andersom tot problemen kan leiden: wat als de nieuwe trainer vervolgens niet door een deur blijkt te kunnen gaan met de technisch directeur die na hem komt?

Indonesië

Ajax voert een oriënterend gesprek met de 51-jarige Cruijff. Beide partijen willen erachter komen of het zin heeft om verder te onderhandelen over een functie in de directie. De zoon van Johan Cruijff was vaker in beeld voor een technische functie bij Ajax, maar tot een samenwerking kwam het nooit.

Negenvoudig Oranje-international Cruijff is adviseur bij de Indonesische voetbalbond. Het Aziatische land plaatste zich niet voor het WK voetbal 2026, waarna bondscoach Patrick Kluivert en de bond afscheid van elkaar namen.

Ajax

Na het vertrek van Heitinga werd assistent Fred Grim doorgeschoven naar de rol van interim-trainer. De voormalig Ajax-keeper krijgt de boel nog niet aan de gang. Afgelopen weekend ging Ajax in eigen huis onderuit tegen Excelsior.

De Amsterdammers krijgen dinsdag de kans om zich te revancheren in de Champions League. Ajax speelt dan thuis tegen Benfica. Dat is een ware kelderkraker, want beide teams hebben nog geen enkel punt gepakt. De ploeg van José Mourinho heeft wel een iets beter doelsaldo waardoor Ajax de hekkensluiter is.

