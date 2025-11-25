Martin van Geel is in Sportnieuws.nl De Maaskantine openhartig over de huidige situatie van zijn oude club Ajax. Hij was als speler en later als technisch directeur zeer betrokken bij de club en geeft aan met pijn in het hart naar de dramatische omstandigheden te kijken in Amsterdam. Hij is benieuwd hoe het zal gaan als Jordi Cruijff technisch directeur wordt bij de club. “Hij zit vanaf zijn geboorte in het voetbal.”

Het ging in de tijd van Martin van Geel wel wat beter met Ajax, waar hij tussen 1979 en 1981 zelf als speler actief was en later als technisch directeur van 2005 tot en met 2008. Hij haalde als speler de halve finale van de Europa Cup en pakte twee keer de KNVB beker en drie Johan Cruijff-schalen als technisch directeur.

'Gaat mij aan het hart'

Het doet hem dan ook pijn om te zien hoe het nu met Ajax gaat. “Ik ken heel veel mensen bij Ajax, ik heb nog wel contact met een aantal mensen. Hennie Henrichs, een ras-Ajacied, spreek ik nog geregeld. Het gaat me wel aan het hart, want ik leef met die mensen mee. Ik weet wat ze meemaken”, zegt hij in De Maaskantine, die woensdagmorgen om 06.00 uur online komt.

Zelf maakte hij ook een minder jaar mee in Amsterdam. “In mijn eerste jaar bij Ajax, met Danny Blind in zijn tweede jaar als trainer, werden we vierde met 24 punten achter koploper PSV. We behaalden nog wel de Champions League via de play-offs, maar we zagen eigenlijk niet in dat het beter zou gaan en toen hebben we afscheid genomen.”

Optie Jordi Cruijff

Nu zit Ajax volledig in de hoek waar de klappen vallen, en hopen ze in Amsterdam dat Jordi Cruijff de nieuwe technische man wordt. “Het zal moeten blijken of dat een goede keuze is. Ik vind het ook geen onlogische keuze, hij zit vanaf zijn geboorte in het voetbal. Hij eet en slaapt voetbal”, lacht de oud-technisch directeur. “Hij heeft een carrière in het buitenland gehad en zal een groot netwerk hebben. Hij brengt ook de naam Cruijff mee, wat geen nadeel is”, somt hij op.

Dan vraagt trainer Robert Maaskant aan de technische man van de Eredivisie CV waar een goede technisch directeur nou aan moet voldoen. Van Geel schetst het profiel. “Hij moet de club kunnen managen. Het is gewoon een bedrijf dat je zelf draaiende moet houden. Je moet, vind ik, de juiste mensen op de juiste plaats krijgen. En als je ze al hebt, dat je ze daar houdt”, zegt hij haast Cruijffiaans.

Kwaliteiten van een technisch directeur

Je moet volgens hem ook geen angst hebben om kwaliteit om je heen te verzamelen. “Ik haalde Louis van Gaal als hoofdtrainer, Co Adriaanse, Ronald Koeman. Dat zijn allemaal persoonlijkheden. Daar moet je niet bang voor zijn. Maar je moet er ook voor zorgen dat zij het allemaal samen willen doen. Dat was de grootste uitdaging; er een team van maken.”

Jordi Cruijff zal ook zijn handen vol hebben aan de organisatie van Ajax. Momenteel wordt de selectie geleid door Fred Grim als hoofdcoach en zal Cruijff, als hij op de avances van Ajax ingaat, allereerst een trainer moeten neerzetten. Daarna zal hij de tijd nodig hebben om Ajax weer gezond te maken, iets wat Alex Kroes deels is gelukt. Daarna volgt de uitdaging om het ook sportief weer op de rails te krijgen.

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine komt Martin van Geel langs. Met zijn jarenlange ervaring als speler én directeur in de top van de voetbalwereld heeft hij een schat aan ervaring. Hij spreekt over zijn huidige technische rol bij de Eredivisie CV, de positie van het Nederlandse voetbal in Europa en is openhartig over veranderingen die hij graag zou zien in de voetballerij.

Verder deelt hij anekdotes over zijn tijd bij Feyenoord, werken bij Ajax en spreekt hij zich uit over de play-offs in de Vriendenloterij Eredivisie. Beluister De Maaskantine iedere woensdagmorgen vanaf 07.00 uur.

Reageer en praat mee!