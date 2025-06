Max Verstappen viel zondag in de eerste ronde uit tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. Dat zagen ze ook in het buitenland. De Nederlanse Formule-coureur reageerde meteen vanuit emotie, viel Britse media op.

Zowel Daily Mail als Express wijden een artikel aan de reactie van Verstappen direct na de botsing. De Red Bull-coureur werd geraakt door de Mercedes van Kimi Antonelli. Verstappen startte in Oostenrijk vanaf de zevende plaats, maar in bocht drie ging het al mis. Antonelli verremde zich en knalde vol op het achterwiel van Verstappen.

De Nederlander was meteen scheldend te horen via de boordradio. "Fucking idioot", klonk het. "Ik lig eruit. Ik ben heel hard geraakt."

Nachtmerrie voor Max Verstappen compleet: wereldtitel uit zicht na sterk optreden McLaren bij GP Oostenrijk Max Verstappen heeft zondag een forse dreun gekregen in de strijd om de wereldtitel. Bij de Grand Prix van Oostenrijk viel de Nederlander al in de eerste ronde uit na een botsing met rookie Kimi Antonelli. McLaren profiteerde maximaal: Lando Norris won, Oscar Piastri werd tweede. Verstappens achterstand in het WK-klassement loopt daarmee verder op, zijn vijfde wereldtitel lijkt voorlopig uit zicht.

Troost

De Italiaan wist zelf direct dat hij fout zat en via de boordradio bood hij zijn excuses aan bij Verstappen, zo merkten de Britse media ook op. Sky Sports-verslaggever Karun Chandhok vroeg zich hardop af of het drama de schuld was ven een beginnersfout van Antonelli. "Maar ik denk niet dat Verstappen daardoor getroost zal worden." Ook niet als de 18-jarige gestraft wordt.

WK-stand Formule 1: Max Verstappen staat voor zware inhaalrace na pijnlijke uitvalbeurt in Oostenrijk Formule 1-coureur Max Verstappen heeft het momenteel zwaar in de strijd om de wereldtitel. De afgelopen vier jaar was hij telkens de beste, maar momenteel staat hij op de derde plek. In Oostenrijk viel Verstappen zelfs na een ronde uit, waardoor winnaar Lando Norris en Oscar Piastri uitlopen op de Nederlander.

Reactie Antonelli

BBC sprak na afloop met Antonelli. "Ik remde niet zozeer te laat, maar ik had geen controle meer over de achterkant van de auto", legt hij uit. "Toen moest ik uitwijken voor Liam Lawson en ik wilde snelheid minderen. Dat probeerde ik zoveel mogelijk, maar helaas raakte ik Max. Het spijt me voor hem en zijn team want het was een fout."

De coureur deed ook nog een boekje open over zijn onderonsje met Verstappen toen ze beiden uit de auto stapten. "Ik heb in ieder geval meteen mijn excuses aangeboden, dat zeker."

Max Verstappen beleeft drama bij GP Oostenrijk, rookie maakt excuses richting Nederlander Max Verstappen is zondag na een halve ronde uitgevallen tijdens de GP van Oostenrijk. De Nederlander kreeg een tik van Kimi Antonelli en kon vervolgens niet verder. Ook de Italiaan viel uit. Dankzij het sterke optreden van McLaren lijkt de vijfde wereldtitel verder weg dan ooit voor Verstappen.

Het is de eerste keer dit seizoen dat de Nederlander de race niet kan afmaken en voor de finish al uitvalt. Na de dominantie race van McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris is de wereldtitel uit zicht voor Verstappen. Zijn achterstand op Piastri loopt op tot 61 punten, terwijl George Russell hem op de hielen zit in de strijd om P3. De jacht op een vijfde wereldtitel lijkt daarmee verder weg dan ooit.