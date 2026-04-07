Het is een bijzondere dag voor PSV'er Joey Veerman. Hij viert met zijn club het derde kampioenschap op rij. Ook zijn vriendin Chantalle Schilder en oudste zoontje Frenkie zijn van de partij. Dat levert schattige beelden op.

Voor Veerman is de titel helemaal speciaal omdat hij afgelopen winter dicht bij een stap naar Fenerbahçe was. De middenvelder bleef echter PSV trouw om het mooi af te sluiten. Dat is dubbel en dwars gelukt. Dus kon de jolige Volendammer dinsdag voor het derde jaar op rij een feestje vieren. En hij weet wel hoe dat moet.

Allereerst poseerde Veerman trots met zijn vriendin en zoontje Frenkie met de schaal. Ook liep hij de ereronde met zijn kind. Jame, het andere zoontje van Veerman, was nog te jong om er bij te zijn. Hij werd vorig jaar geboren kort na zijn tweede kampioenschap.

Hartverwarmende foto van jonge fans

Met een schorre stem stond Veerman op de platte kar van het stadion naar het Stadhuisplein. Daar sprak hij ESPN toe, nadat hij Guus Til van een versgetapt biertje had voorzien. "Het is geweldig, het blijft elke keer weer speciaal. Ik probeer er een groot feest van te maken", aldus Veerman, die overal op de open vrachtwagen te vinden was. "Je moet iedereen meenemen in het feest. Je bent niet alleen, je bent met iedereen op die kar."

Onderweg naar het Stadhuisplein was het een drukke bedoening in de binnenstad van Eindhoven. Jong en oud was afgekomen op de traditie. De vriendin van Veerman legde drie kinderen vast die groots uit hadden gepakt voor de huldiging. "Joey is de beste", viel op een bordje te lezen. Daarop stond ook een hartje. Een ander had de naam van Chantalle erop geschreven. De vriendin van Veerman deelde de beelden vol trots met rood en witte hartjes op Instagram.