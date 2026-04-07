Joey Veerman en Guus Til zijn twee van de gangmakers op de platte kar van PSV onderweg naar het Stadhuisplein. De twee middenvelders hebben het goed naar hun zin en nemen ploeggenoot Mauro Jr. in de maling. Terwijl de Braziliaan met de verslaggever op de bus praat, grijpen zij in.

Mauro Jr. voetbalt ondertussen alweer een heel aantal jaar in de VriendenLoterij Eredivisie maar heeft nog altijd moeite met Nederlands spreken. De interviews die hij houdt zijn dan ook altijd hoofdzakelijk in het Engels. Op de kar wordt daar een beetje de spot mee gedreven. "Nu wil je praten, maar je kan geen Nederlands", lacht Joey Veerman als Mauro aan het woord is.

Grappen met Mauro

En waar Veerman is, komt vaak Guus Til ook om de hoek kijken. Dat is in dit geval ook niet anders. "Na 9 jaar spreek je nog geen Nederlands", lacht hij erbij. Mauro kan er ook wel om lachen en gaat gewoon lekker verder met zijn interview. Hij vertelt hoe mooi hij het vindt om alweer op de kar te staan en is vastberaden voorlopig nog wel een paar jaar kampioen te worden met PSV. "Laten we het opnieuw en opnieuw en opnieuw doen", roept hij.

Vervolgens vraagt ESPN of hij niet even zijn Nederlands wil laten zien door een liedje van PSV te zingen. "Ik kan Nederlands, ik begrijp alles, maar het praten is moeilijk voor mij", lacht hij. Als hij het liedje moet zingen, doet hij echter wat anders: hij komt met een boodschap voor de supporters. "Jongens, bedankt. Het was een geweldig seizoen. Ik hou van jullie", bedankt hij de fans dan.

Huldiging PSV

Dinsdag viert PSV de hele dag feest in Eindhoven. Het kampioenschap wordt gevierd in het stadion, de platte kar en uiteindelijk het Stadhuisplein.