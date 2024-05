Vriendin van Willem II-verdediger ontvangt WAG-Award van FHM

Dubbel prijs voor huize St. Jago. Want nadat voetballer Tommy St. Jago kampioen werd met Willem II en promoveerde naar de Eredivisie werd zijn vriendin uitgeroepen tot WAG van het Jaar door FHM. De bloedmooie Nazeli Kouki volgt Isabelle Twisk op, vriendin van Zian Flemming.

"Dit jaar is de WAG-Award voor Nazeli Kouki", schrijft FHM. "Ze is de vriendin van Willem II-speler Tommy St. Jago. Als zij bij ons aan de zijlaan zou staan, dan zouden wij onszelf ook zo de Eredivisie inschoppen!"

Opvolger Isabelle Twisk

Bij de awards van FHM500 wordt ook ieder jaar een vrouw of vriendin van een voetballer uitgeroepen tot WAG (Woman and Girlfriends) van het Jaar. Vorig jaar was het de beurt aan Isabelle Twisk, de vriendin van Zian Flemming die bij Millwall FC voetbalt. Eerder viel Noor Omrani (ex-hockeyster) al in de prijzen, toen zij samen ging met Feyenoorder Marcus Pedersen.

Oud-hockeyster Noor Omrani weer vrijgezel na breuk met ex-Feyenoorder Marcus Pedersen: 'Ga me focussen op mezelf' Oud-hockeyster Noor Omrani en voetballer Marcus Pedersen hebben hun relatie beëindigd. Dat schrijft Omrani op Instagram Story. Het tweetal verhuisde afgelopen zomer naar Italië, nadat Pedersen vertrok bij landskampioen Feyenoord.

Dat jaar bleef de prijs in Rotterdam. In 2020 en 2021 ging de award naar een vrouw of vriendin van een Feyenoorder. Toevallig ook beide (letterlijk en figuurlijk) keepers. In 2020 won Nathalie den Dekker, vrouw van Nick Marsman, en een jaar later Dayenne Huipen, de partner van Justin Bijlow.

Lieke Klaver

Door hetzelfde blad werd atlete Lieke Klaver dit jaar uitgeroepen tot mooiste sportvrouw. "Normaal gesproken ben ik niet zo van de beauty-contesten, want ik vind dat mooi zijn niet alleen wordt bepaald door uiterlijk, maar ook door innerlijk. Ik vind het wel echt een hele grote eer om als Mooiste Sportvrouw van het Jaar verkozen te zijn. Ik vind het belangrijk dat vrouwen die gespierd zijn, ook mooi gevonden worden", zei ze over haar uitverkiezing.

Lieke Klaver uitgeroepen tot mooiste sportvrouw: 'Spannend, normaal heb ik meer kleding aan' Lieke Klaver heeft de eer gekregen om uitgeroepen te worden tot mooiste sportvrouw van het jaar. Mannenblad FHM verkoos de 25-jarige atlete tot de mooiste sportster van Nederland in de jaarlijkse verkiezing.

Gwen van Poorten werd verkozen tot Mooiste Vrouw van Nederland, terwijl oud-WAG Sylvie Meis de Queen of the Century Award in ontvangst nam.