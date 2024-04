Oud-hockeyster Noor Omrani weer vrijgezel na breuk met ex-Feyenoorder Marcus Pedersen: 'Ga me focussen op mezelf'

Oud-hockeyster Noor Omrani en voetballer Marcus Pedersen hebben hun relatie beëindigd. Dat schrijft Omrani op Instagram Story. Het tweetal verhuisde afgelopen zomer naar Italië, nadat Pedersen vertrok bij landskampioen Feyenoord.

Omrani en Pedersen waren sinds eind 2021 samen. Ze leerden elkaar kennen toen Omrani een keer te gast was bij een wedstrijd van Feyenoord. "Daar raakte ik in gesprek met een superaardige gast. Hij vroeg wie ik de beste speler van Feyenoord vond. Toen antwoordde een vriendinnetje van mij dat het nummer 2 van Feyenoord was. Bleek dat die man de manager was van Marcus, haha", blikte Omrani ooit terug op de ontmoeting in FHM.

Na een DM'tje sloeg de vlam over. "Hij reageerde op een story waarop ik koffie aan het drinken was met de vraag wanneer wij samen koffie zouden gaan drinken", aldus de oud-hockeyster. Het leverde Omrani in juni 2022 de titel WAG van het Jaar op van FHM op.

Vertrek naar Sassuolo

Afgelopen zomer verlieten Omrani en Pedersen het Rotterdamse, nadat de Noor op huurbasis (met optie tot koop) naar Sassuolo vertrok. Omrani stopte als hockeyster van HC Den Bosch en ging met haar vriend mee. Toch lukte het haar niet helemaal om te aarden in Italië.

In haar Story op Instagram schrijft ze: "Soms gaan dingen niet zoals je verwacht en loopt het leven anders. Ik heb er alles aan gedaan om mezelf te vinden in Italië en mezelf te ontwikkelen, maar het is me niet gelukt. Mijn relatie is voorbij en ik ga me nu focussen op mezelf. Big dreams."

Pedersen blijft dus alleen achter in Sassuolo. Bij die ploeg speelde hij dit seizoen 1710 minuten, verdeeld over 28 wedstrijden. De laatste weken ontbreekt Pedersen wegens een nog onbekende blessure. Sassuolo staat negentiende in de Serie A en strijd momenteel tegen degradatie. Bij handhaving neemt de club Pedersen definitief over van Feyenoord, maar daar moet dus nog even voor worden geknokt.