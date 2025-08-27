Ajax-trainer John Heitinga is al vijftien jaar getrouwd met zijn grote liefde Charlotte Sophie. De twee zijn nog steeds gelukkig samen, maar hebben ook moeilijke momenten moeten doorstaan. Het koppel doet een boekje open over hun relatie.

De 41-jarige Heitinga begon dit seizoen aan zijn avontuur als hoofdtrainer van Ajax nadat hij de afgelopen twee jaar als assistent-coach werkte bij West Ham United en Liverpool. "Het voelt goed om weer terug te zijn", vertelt hij aan weekblad Story. De oud-verdediger speelde als voetballer 154 wedstrijden voor de Amsterdamse club en stond ook onder contract bij Atletico Madrid, Everton, Fulham en Hertha BSC.

In de periode dat hij bij Ajax speelde, leerde Heitinga ook zijn vrouw kennen. Hij is sinds 2004 samen met Charlotte Sophie Zenden, de zus van oud-international Boudewijn. Ze trouwden in 2010 op Ibiza en hebben inmiddels drie kinderen: dochter Jezebel (16), zoon Lennox (14) en dochter Rixo (6). Het gezin heeft wel wat verhuizingen moeten doormaken.

De 41-jarige Charlotte Sophie heeft het reizen voor de internationele carrière van haar man altijd zwaar gevonden. "Het kan niet altijd rozengeur en maneschijn zijn, maar we zijn heel gelukkig. Het belangrijkste is dat je elkaar niet uit het oog verliest dus we blijven tijd maken voor elkaar."

Offers

Ze moest offers brengen, maar doet dat met liefde zodat John gelukkig is. Het trainerschap bevalt hem dan ook goed. "Daar ben ik heel blij om, want het is belangrijk dat je iets doet waar je je lekker bij voelt en waar je iets moois uit kunt halen voor de toekomst", zegt Charlotte Sophie.

"John is een geweldige vader en echtgenoot", besluit ze. Ze is dan ook blij om weer in Nederland te kunnen settelen met haar gezin.

Ajax

Ajax is onder Heitinga in de VriendenLoterij Eredivisie gewonnen met twee overwinningen en een gelijkspel. Daarmee staat de club momenteel op de derde plek in de competitie, onder NEC en PSV. Zaterdag speelt de ploeg een uitwedstrijd tegen FC Volendam.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.