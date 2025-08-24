Ajax is nog altijd op zoek naar een nieuwe controlerende middenvelder. Kian Fitz-Jim kreeg zondag de kans op '6' tegen Heracles Almelo (2-0) en deed dat niet onverdienstelijk. Ajax-trainer John Heitinga sprak na afloop over een mogelijk vertrek van het kind van de club.

Heitinga zag Ajax een verdiende thuiszege op Heracles Almelo boeken (2-0). "Maar ik had wel fijn gevonden als we eerder en meer afstand hadden genomen", zei hij. "We hebben te veel kansen laten liggen." Heitinga was vorige week teleurgesteld over het gelijkspel van zijn ploeg tegen Go Ahead Eagles (2-2). "We wilden meer kansen creëren en het publiek vermaken", zei hij. "We hebben geen kans weggegeven, maar we hadden vaker moeten scoren."

Fitz-Jim

Fitz-Jim kreeg op het middenveld de voorkeur boven aanvoerder Davy Klaassen en speelde een goede wedstrijd. Verschillende clubs willen de middenvelder huren. Fitz-Jim wil graag blijven, maar ook regelmatig spelen. "Het is bekend dat we nog een verdedigende middenvelder zoeken", zei Heitinga. "Maar als hij zo blijft spelen, dan gaat hij nergens heen."

Oscar Gloukh

Ajax betaalde eerder deze zomer ruim 14 miljoen euro voor Oscar Gloukh, omdat technisch directeur Alex Kroes denkt dat de Israëliër het middenveld van Ajax creatiever kan maken. Heitinga gebruikt Gloukh vooralsnog als linksbuiten terwijl hij met Mika Godts, Raúl Moro en Oliver Edvardsen drie opties heeft voor de positie links voorin. "Dat doe ik omdat ik vind dat hij daar ook kan spelen", zei hij. "Net zoals Berghuis als rechtsbuiten en aanvallende middenvelder kan voetballen."

Blessureleed

Heitinga miste tegen Heracles de geblesseerde Ko Itakura, Bertrand Traoré, Mika Godts en Aaron Bouwman. Josip Sutalo maakte zijn rentree als invaller en Brian Brobbey zat voor het eerst weer op de bank. "Ik denk dat ze allemaal snel meer minuten kunnen maken", zei de coach van Ajax.

