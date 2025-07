Niels Wennemars (20), de zoon van oud-topschaatser Erben Wennemars en broer van schaatskampioen Joep Wennemars, is verslingerd aan Hyrox. Pijn is fijn, lijkt zijn motto te zijn. Al is pijn natuurlijk vaak helemaal niet fijn, zo blijkt uit een nieuwe post van Wennemars op social media.

Hyrox is een razendsnel groeiende tak van sport, waarbij deelnemers zeven verschillende fitnessoefeningen uitvoeren, afgewisseld door zevenmaal 1 kilometer rennen. Wie iets wil presteren bij Hyrox moet dus veelzijdig, knetterfit en bikkelhard zijn. Want je moet aldoor gaan, gaan, gaan.

Dikke motor

Op Instagram laat Wennemars zaterdag zien hoe hij traint om zichzelf te veranderen in 'een machine'. "Ik heb vandaag gefietst, want ik wil een dikke aerobe motor erin hebben zitten", zegt hij. Daarmee bedoelt hij dat hij zijn duurvermogen wil opkrikken. Fietsen is echter geen onderdeel van Hyrox. "Om het dan toch een beetje Hyrox-gerelateerd te maken, heb ik nog een paar balletjes gegooid."

Wall balls

Het gaat bij dat 'balletjes gooien' om de zware ballen die bij Hyrox worden gebruikt voor wall balls. Daarbij moet een zogeheten medische bal het aangegeven doel raken, dat vaak aardig hoog ligt. "Of nou ja, een paar..", zegt Wennemars, want hij had er wel schik in en kon niet stoppen.

"Maar net zoals andere oefeningen bij Hyrox, is het naast dat je van jezelf een machine moet maken, ook een trucje. En hoe vaker je het trucje oefent, hoe beter je er in wordt. Die ballen zijn gewoon echt verschrikkelijk. Mentaal heel zwaar. Maar ik hoop er zo beter in te worden. Misschien ga ik in Maastricht een paar balletjes door het dak gooien."

Hyrox Maastricht

Hij bereidt zich voor op Hyrox Maastricht, dat plaatsvindt van 19 tot en met 21 september 2025. "Groter, gedurfder en intensiever dan ooit", aldus de site van de organisatie. "In deze dynamische en historische stad gaan atleten van alle niveaus de HYROX-uitdaging aan, testen ze hun uithoudingsvermogen en bewijzen ze hun kracht. Zien we jou aan de start in Maastricht?"

Eerder dit jaar deden Wennemars en pa Erben mee aan het WK Hyrox in Chicago. Erben kwam uit in de categorie 45 tot 50 jaar. In de aaloop naar het evenement waren ze vaak in de media om de sport te promoten.