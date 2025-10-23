De familie Wennemars houdt wel van een uitdaging. Ex-topschaatser Erben rende onlangs een toptijd op de marathon, zoon Joep is wereldkampioen schaatsen en zijn jongere broertje Niels houdt ook wel van een sportief avontuur. Dat kan ook worden gezegd over moeder Renate. Zij ging met een vriendin een uitdaging aan in Zwitserland en dat maakte door een gebeurtenis heel veel indruk.

Renate Wennemars keek haar ogen uit in het bergrijke land, waar ze onder een stralende zon en heldere lucht een wandeling maakte. Maar liefst zeven uur zou de tocht die ze samen met een vriendin maakt duren, zo vertelt ze in haar column voor De Stentor.

Kleine stukjes paradijs

De vrouw van schaatslegende Erben kijkt haar ogen uit als ze door authentieke plaatsjes wandelt. "Je zult hier wonen, in dit kleine stukje paradijs, denk ik met enige afgunst." Die mening stelt ze na een aantal uur een beetje bij, als ze op een veelbesproken locatie terechtkomt.

"De zon schittert in de golfjes. Sprookjesachtig. Ware het niet dat er een stuk of vijf daken boven het water uitsteken: Blatten." Dat plaatsje werd eerder dit jaar wereldnieuws vanwege een tragische gebeurtenis. "Het dorpje dat op 28 mei werd bedolven onder een lawine van 9 miljoen kuub steen en puin. Je ziet het aan de berg: een brede strook waar niets meer groeit. Daar kwam het naar beneden."

De gevolgen voor het dorpje waren gigantisch. De schade liep in de honderden miljoenen. "We zijn er stil van", schrijft Wennemars. "Even later lopen we door een spookgehuchtje van euwenoude houten huisjes dat net is ontsnapt aan de ramp. Overal stof en opgedroogde modder." Ze komt tijdens haar wandeling tot een alleszeggende conclusie: "De natuur is meedogenloos."

i Het dorpje Blatten in Zwitserland na de natuurramp © Getty Images

Drukke tijden van familie Wennemars

De familie Wennemars kent drukke tijden. Erben imponeerde het afgelopen weekend op de Amsterdam Marathon. De man die op 1 november vijftig jaar oud wordt, besloot zich in het weekend van de marathon pas in te schrijven en dat werd beloond met een prachtige tijd. Hij liep een persoonlijk record op de mythische afstand en was daar, zo bleek in gesprek met Sportnieuws.nl, maar wat blij mee.

Dat persoonlijk record reed hij onder toeziend oog van zoon Niels, die ook bijzonder sportief is. Dat kan uiteraard ook worden gezegd van die andere zoon, topschaatser Joep. Hij stuurde zijn vader meteen een appje nadat hij de toptijd had gezien. Zelf was de wereldkampioen op de 1000 meter er niet bij. Wennemars rijdt volgend weekend de NK afstanden. Voor hem zijn het spannende maanden, want in februari vinden de Olympische Winterspelen plaats. Sportnieuws.nl sprak hem deze week in Thialf over het cruciale schaatsjaar.