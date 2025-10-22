De familie Wennemars staat volledig in het teken van sport. Joep Wennemars is in de voetsporen van vader Erben getreden als schaatser terwijl zijn broer Niels zich liever bezighoudt met fitness en hyrox. Hij ervaart wel wat druk in het gezin.

De 20-jarige Niels krijgt op Instagram de vraag hoe hij het vindt om in zo'n bekende sportfamilie op te groeien. "De lat ligt altijd hoog en als die niet hoog ligt, leg ik hem zelf hoog", begint hij zijn antwoord. "Veel mensen om me heen zijn heel succesvol. Dit is soms lastig, want je overtreft het heel moeilijk."

Joep werd afgelopen schaatsseizoen wereldkampioen op de 1000 meter. Erben won in zijn carrière zes keer goud op de WK afstanden en twee keer olympisch brons op de Winterspelen van 2006.

Trots

"Ook al wordt het van mij net verwacht, toch heb ik altijd het gevoel dat ik goed moet zijn", vervolgt Niels. "Maar ik ben mega trots op mijn vader en broer en gun ze de wereld."

Het schaatsen ging hem volgens hemzelf 'niet best' af. "Dat heb ik maar aan mijn vader en broer overgelaten. Maar als er natuurijs ligt, vind ik het geweldig om te schaatsen. En ik ga Thialf ook nog wel een keer opzoeken deze winter."

Olympisch seizoen

Joep kan zich komend seizoen voor het eerst plaatsen voor de Olympische Spelen. Voor de 23-jarige schaatser van Team Essent staat eerst de NK afstanden op de kalender, van 31 oktober tot en met 2 november. Tussen kerst en oudjaarsdag vindt het olympisch kwalificatietoernooi plaats waar de tickets voor de Spelen worden vergeven.