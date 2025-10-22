In aanloop naar het NK afstanden laat topschaatser Joep Wennemars zich al van zijn goede kant zien. Tijdens een trainingswedstrijd in Thialf reed de 23-jarige zoon van schaatsicoon Erben Wennemars een 1:07.88 op de 1000 meter. Een collega-schaatser van Wennemars is echter nog aan het kwakkelen dit seizoen. Voor hem springt Wennemars daarom in de bres. "Mensen willen daar zo graag iets over zeggen."

Wennemars verraste vriend en vijand toen hij aan het einde vorig seizoen de wereldtitel veroverde op de 1000 meter in Hamar. "Dat was een hele gekke gewaarwording'', vertelt de schaatser van Team Essent in gesprek met Sportnieuws.nl. Wennemars kon niet geloven dat hij de beste van de wereld was. "Dan zie je die podiumfoto’s waar ik naast Jordan Stolz en Jenning De Boo op het hoogste treedje sta. Dan moet ik soms beseffen: Dit is geen AI."

'Wil laten zien dat er meer in het vat zit'

Door de wereldtitel kan Wennemars meer onbevangen komend schaatsseizoen ingaan. "Het voelt alsof er een bewijsdrang weg is", zo legt hij uit. De familienaam Wennemars zorgde dus stiekem toch voor een flinke dosis druk. "Ik heb het gevoel dat ik nu meer onbevangen ben. Ik heb laten zien dat ik een mooie schaatscarrière ga hebben."

Het doel voor Wennemars is daarom ook helder: plaatsen voor de Olympische Spelen van Milaan en daar een goed resultaat halen. "Ik hoef niet meer te verwachten dat dingen als een verrassing komen'', zo legt hij uit. "Ik wil laten zien dat er meer in het vat zit. Ik wil graag meer dan één wereldtitel."

'Die jongen is heel goed bezig'

Iemand die zeker meer dan één wereltitel heeft is Patrick Roest. De 29-jarige schaatser won tijdens zijn loopbaan al zeven gouden medailles op een WK. Toch bivakeert Roest al een tijdje in een zwaar weer. Zo miste hij vrijwel heel vorig seizoen wegens blessures. Toch is Roest op de weg terug. Zo probeerde hij vorig weekend tijdens de IJsselcup in Deventer zich te plaatsen voor de NK afstanden. Met hakken over de sloot wist Roest zich te kwalificeren voor de 5000 meter.

Wennemars kan genieten van de veerkracht van zijn collega. "Die jongen is toch heel goed bezig'', zo bendadrukt hij. Ook Wennemars had vorig seizoen last van blessureleed in aanloop naar zijn wereldtitel. Daarom kijkt hij vol afschuw naar wat er over Roest wordt geschreven. "Mensen willen daar zo graag iets over zeggen."

NK afstanden

Het schaatsseizoen wordt volgend weekend afgetrapt met de NK afstanden. Van vrijdag 31 oktober tot en met zondag 2 november wordt er in Thialf gestreden om de nationale titels en tickets voor de World Cups.