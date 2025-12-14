Sjinkie Knegt maakte op zondag bekend dat hij is gestopt als shorttracker vanwege een hardnekkige blessure. Voormalig topschaatser Erben Wennemars heeft inmiddels gereageerd op het schokkende nieuws.

Knegt maakte zijn beslissing bekend bij de NOS. "Ik heb al maanden een blessure aan mijn bil en het herstelt niet snel genoeg. Daardoor heb ik geen zicht meer op de Spelen in Milaan, waar ik nog één keer voor goud wilde gaan."

Loftrompet

Ook Wennemars kreeg het nieuws mee, en vertelde op zondagavond over Knegt tijdens de talkshow RTL Tonight. Hier stak hij de loftrompet af voor De Schicht uit Bantega. "Sjinkie knegt is de beste shorttracker van Nederland. Hij is de eerste persoon die voor Nederland olympische medailles behaald heeft. Hij heeft het shorttrack eigenlijk op de kaart gezet."

Knegt behaalde gedurende zijn carrière onder meer een zilveren en bronzen olympische medaille. Wennemars snapt wel hoe hij deze prestaties op de mat heeft gelegd. "Dat komt gewoon omdat hij ontzettend veel bravoure had. De manier waarop hij schaatste. Hij kon inhaalacties doen die nog nooit gedaan waren. Hij deed acties die gewoon niet konden. Dat karakter van hem dat zit er gewoon in. Dat kon hij goed gebruiken tijdens de wedstrijden."

Middelvingers

Aan de andere kant had Knegt soms ook zijn persoonlijkheid tegen volgens Wennemars. "Hij ging er af en toe ook wel een beetje ver in. Want als hij wel eens verloor, dan was hij bang of boos en dan ging hij middelvingers opsteken naar zijn tegenstanders."

Houtkachel

Daarnaast kon Wennemars het niet laten om over het incident uit 2019 te praten, toen knegt ernstige brandwonden opliep bij het aansteken van de houtkachel. "We kennen hem natuurlijk ook van een paar flinke dompers. Hij vond het wel interressant om zijn kachel aan te steken met spiritus. Dat liep helemaal verkeerd af. Hij heeft toen maandenlang in het ziekenhuis gelegen."

"Hij was helemaal verbrand, en daar is hij van teruggekomen. Echt gewoon een bikkel ben je dan", zo besloot Wennemars.

Goed gevulde prijzenkast

Knegt won brons op de 1000 meter tijdens de Winterspelen van 2014 in Sotsji. Vier jaar later pakte hij opnieuw een olympische medaille: zilver op de 1500 meter in Zuid-Korea. Ook in de relay (aflossing) is hij sterk. In zijn carrière werd hij vier keer wereldkampioen en maar liefst twaalf keer Europees kampioen, op verschillende onderdelen.

