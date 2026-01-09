Een jaar na zijn emigratie naar Dubai geeft Robert Doornbos een openhartig inkijkje in zijn nieuwe leven. De voormalig topcoureur vertelt over het gezinsleven in het Midden-Oosten, de gevolgen van zijn kinderen en de keerzijde van het grote avontuur.

Die openheid deelde Doornbos door vragen van zijn volgers te beantwoorden op Instagram. Daarbij ging hij direct in op hoe zijn kinderen het leven in Dubai ervaren. "Het bevalt ze heel goed", vertelde hij. "Ze vinden de school waanzinnig. Het is ook heel leuk om te zien hoe ze ’s ochtends in uniform de deur uitgaan."

Volgens de Ziggo Sport-analist is het onderwijs totaal anders. "Alles is gericht op de toekomst: AI, robotics, superveel sport. Echt super cool wat ze daar allemaal kunnen. Ik zou willen dat ik dat in mijn tijd had."

Keerzijde van emigratie naar Dubai

De kinderen lijken hun draai gevonden te hebben, maar helemaal zonder offers is het niet. "Natuurlijk missen ze Nederland", gaf Doornbos toe. "Josh meer dan Jeyda." Het gezin probeert dat gemis te verzachten door familie regelmatig te laten overkomen en in de zomer terug te keren naar Nederland. "Dat is de keerzijde van emigreren, maar al met al: twee duimpjes omhoog voor dit avontuur", vertelt hij met een glimlach.

In het dagelijks leven heeft het gezin inmiddels zijn draai gevonden. Via zijn stories liet Doornbos zien hoe het gezin zich comfortabel laat vervoeren in een ruime, luxe gezinsauto, passend in het beeld van Dubai. "Heel gezellig en comfortabel", schreef hij daarbij. Over eventuele raceplannen bleef hij nuchter. "Ik heb geen plannen en geen auto", reageerde hij met een knipoog. "Josh kart hier vooral voor de fun. We kijken wel of het ooit serieuzer wordt."

i Robert Doornbos deelt de binnenkant van hun luxe vervoersmiddel in Dubai. ©Instagram

Robert Doornbos blikt vooruit op aankomend Formule 1-seizoen

Tot slot kwam ook de Formule 1 ter sprake. Over de toekomst van Lewis Hamilton bij Ferrari was Doornbos eerlijk. "Ik hoop voor Lewis dat zijn tweede seizoen beter wordt dan het teleurstellende eerste. Maar als dat niet zo is, dan is het misschien tijd om te stoppen. Dit is toch een krasje op zijn mega indrukwekkende carrière."

Om de vragenronde mee af te sluiten keek Doornbos vooruit naar het nieuwe seizoen. "Wie er nu het beste voorstaat? Dat is puur glazenbolwerk", stelde hij. "Daarom zijn de wintertesten zo interessant." Die tests volgt hij niet alleen op afstand, want Doornbos gaf aan daar zelf bij aanwezig te zijn. Toch durfde hij een voorzichtige voorspelling te doen. "In mijn optiek moet Ferrari er het beste voorstaan. Ze hebben als eerste topteam besloten zich al vroeg te focussen op 2026. Time will tell, maar spannend wordt het sowieso."