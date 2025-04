Vrouw van F1-wereldkampioen barst in tranen uit na beroving op straat: 'Het voelt zo onveilig'

Jenson Button is een van de grootste Britse coureurs aller tijden, maar het kan zomaar zijn dat het een tijd duurt voordat hij weer in zijn thuisland te vinden zal zijn. De voormalig wereldkampioen Formule 1 en zijn vrouw Brittny werden eerder dit jaar beroofd in Londen en dat heeft er flink ingehakt. Het koppel raakte voor tonnen aan spullen kwijt.

De wereldkampioen van 2009 en zijn vrouw waren in februari een paar dagen naar Parijs geweest en kwamen vervolgens terug in Londen. De twee werden met een taxi opgehaald bij het treinstation, maar daar ging het fout. Brittny stapte vast in de auto, terwijl Button de chauffeur hielp met het inladen van hun baggage. Hij zette zijn koffer op de bijrijdersstoel en stond daardoor met zijn rug naar de koffer van zijn vrouw. Op dat moment wist een dief die precies mee te pikken.

Geruchten rond zoon F1-legende Michael Schumacher en Deens model zwellen aan na uitlekken opmerkelijke beelden Mick Schumacher gaat volgens de Duitse krant Bild een moeilijke periode op liefdesgebied. De zoon van zevenvoudig F1-wereldkampioen Michael Schumacher heeft voor flink wat speculatie gezorgd nadat mensen hem voorbij zagen komen op een datingapp.

Onoplettende Button

Brittny is flink aangeslagen door de diefstal, zo vertelt ze in gesprek met The Daily Mail: "Ik was geschokt. "Het voelde zo onveilig in Londen met zoveel mensen, het was zo chaotisch. Ik dacht nog: had ik mijn koffer mee moeten nemen op de achterbank? Jenson kan soms een beetje te onoplettend en te relaxed zijn."

Oude rivaal Max Verstappen (37) doet opmerkelijke uitspraak over terugkeer in Formule 1 Max Verstappen had in zijn eerste jaren als Formule 1-coureur vaak 'ruzie' op de baan met de Ferrari's waar toen Kimi Raikkonen en Sebastian Vettel in reden. Inmiddels zijn beide coureurs gestopt, maar de Duitser wordt nog altijd gelinkt aan een potentiële terugkeer in de koningsklasse van de autosport. Vettel komt met een opmerkelijke uitspraak over zijn toekomst in de F1.

"Hij stond met zijn rug naar mijn koffer en een gast wist hem zo mee te nemen", vervolgt ze. "We hebben hem het niet eens zien doen, dus ze hielden ons waarschijnlijk in de gaten. We hadden geen idee tot Jenson zei: waar is je koffer? Hij probeerde hem nog te vinden, maar de dief was al verdwenen."

Huilende Brittny

Dat hakte er flink in: "Ik begon te huilen en ik was een beetje boos op Jenson omdat het voelde alsof hij iets verkeerd had gedaan, maar het was niet zijn fout aangezien iemand op ons lette. Een paar maanden geleden werd zijn tas al gestolen op een parkeerplaats in Londen."

Piepjonge F1-coureur (18) hoorde op opmerkelijke wijze dat hij Lewis Hamilton moest opvolgen bij Mercedes In de nieuwe Netflix-documentaire 'The Seat' krijgen Formule 1-fans een uniek inkijkje in de opmerkelijke manier waarop Kimi Andrea Antonelli werd gekozen als opvolger van Lewis Hamilton bij Mercedes. De 18-jarige Italiaan werd op een opvallende manier op de hoogte gesteld van zijn nieuwe functie.

Brittny, die zelf van oorsprong uit de Verenigde Staten komt, heeft dan ook weinig trek om voorlopig terug te keren naar het thuisland van haar man: "We hebben geen zin om terug te keren naar het Verenigd Koninkrijk en dat is jammer, want we zullen er voor familie en werk toch heen moeten. Het voelt zo onveilig en niet meer zoals het vroeger was."

Waardevolle koffer

De man maakte flink wat buit, want volgens het voormalig Playboy-model zaten er spullen ter waarde van 250.000 pond in de koffer. Er zaten onder meer twee tassen in die samen al 70.000 pond waard bleken en ook zaten er allerlei sentimentele voorwerpen in die te maken hadden met hun bruiloft en de geboorte van hun dochter. De dief werd overigens later wel aangehouden en bekende direct schuld.

Vrouw van keeper André Onana op straat beroofd van peperdure tas en horloge André Onana en zijn vrouw zijn behoorlijk geschrokken. De echtgenote van de Manchester United-doelman, Melanie Kamayou, werd op straat beroofd. De dief pakte een handtasje en een horloge ter waarde van dik zeventigduizend euro af.

F1-wereldkampioen

Button reed tussen 2000 en 2017 in totaal 306 races in de Formule 1. Hij kwam uit voor teams als Williams, Benetton, Honda, Brawn en McLaren. Met Brawn pakte hij in 2009 de wereldtitel. Button won vijftien races en eindigde in totaal vijftig keer op het podium.

Hij is inmiddels al lange tijd samen met zijn vrouw. De twee trouwden in 2022 en hebben samen een zoon en een dochter. Ze wonen momenteel in Los Angeles.