Vrouw van keeper André Onana op straat beroofd van peperdure tas en horloge

Melvin Platje, die in Nederland vooral actief was bij middenmoters, is bij Bali United uitgegroeid tot een ware volksheld. De Indonesische fans op het eiland praten nog altijd vol bewondering over Platje. Hij koestert warme gevoelens voor de Indonesische club en mist het leven daar. "Qua sfeer, fanatieke supporters en waardering kan geen club tegenop."