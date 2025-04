Oude rivaal Max Verstappen (37) doet opmerkelijke uitspraak over terugkeer in Formule 1

Max Verstappen had in zijn eerste jaren als Formule 1-coureur vaak 'ruzie' op de baan met de Ferrari's waar toen Kimi Raikkonen en Sebastian Vettel in reden. Inmiddels zijn beide coureurs gestopt, maar de Duitser wordt nog altijd gelinkt aan een potentiële terugkeer in de koningsklasse van de autosport. Vettel komt met een opmerkelijke uitspraak over zijn toekomst in de F1.

De drie kinderen van Sebastian Vettel hebben hem verboden terug te keren in de Formule 1. Dat zegt de 37-jarige Duitser in een podcast van Sky Sport. "De kinderen hebben gezegd dat ik niet meer mag rijden, omdat het zo fijn is dat ik thuis ben. Dat is natuurlijk geweldig om te horen", aldus de viervoudig wereldkampioen.

'Veel over mezelf geleerd'

Vettel beëindigde zijn Formule 1-carrière na het seizoen van 2022 en is sindsdien betrokken bij maatschappelijke projecten. "De harmonie in het gezin bestaat nog steeds. Ik heb in deze tijd veel over mezelf geleerd. Ik ben erg tevreden en ik verveel me niet."

Helmut Marko

De voormalige coureur, die zijn vier wereldtitels behaalde in een Red Bull, wordt genoemd als mogelijke opvolger van topadviseur Helmut Marko bij het Formule 1-team van Red Bull. De 82-jarige Oostenrijker kwam zelf met de naam van Vettel. "Of dat in de toekomst ook daadwerkelijk gaat gebeuren, valt nog te bezien", aldus Vettel.

Leiding in de Formule 1

Hij praat ook met Formule 1-baas Stefano Domenicali over een mogelijke positie in de leiding van de raceklasse. "We zijn nog aan het uitzoeken hoe dat eruit zou kunnen zien. Maar ik wil me niet opdringen."

Max Verstappen

Verstappen haalde ondertussen evenveel wereldtitels bij Red Bull Racing als dat Vettel deed in zijn carrière. Beiden staan op vier en dit jaar kan de Nederlander de Duitser inhalen. Dan moet hij wel af zien te rekenen met de ijzersterk ogende McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris, die in de openingsraces van het seizoen domineren. Alleen in Japan was Verstappen de sterkste. In Miami is er dit weekend weer een kans, met een voordeel voor de aanstaande vader.