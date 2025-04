Piepjonge F1-coureur (18) hoorde op opmerkelijke wijze dat hij Lewis Hamilton moest opvolgen bij Mercedes

In de nieuwe Netflix-documentaire 'The Seat' krijgen Formule 1-fans een uniek inkijkje in de opmerkelijke manier waarop Kimi Andrea Antonelli werd gekozen als opvolger van Lewis Hamilton bij Mercedes. De 18-jarige Italiaan werd middels een WhatsApp-berichtje op de hoogte gesteld van zijn nieuwe functie.

Kimi Andrea Antonelli staat centraal in de nieuwe Netflixdocumentaire The Seat. De communicatie over de selectie van de 18-jarige Italiaan als opvolger van Lewis Hamilton (40), die naar Ferrari vertrok, verliep vooral via WhatsApp, zo blijkt uit de documentaire.

Verder is in de documentaire te zien hoe deze communicatie tussen hem en teambaas Toto Wolff verliep en hoe de coureur werd voorbereid op zijn rol als vervanger van de zevenvoudig wereldkampioen.

'Een cruciale rol'

Wolff noemt het selecteren van Antonelli als opvolger van Hamilton "een grote beslissing". "WhatsApp speelde hierin een cruciale rol. Het was de motor die alles soepel deed lopen en privé hield, waardoor ons team kon focussen op Kimi's ontwikkeling, zijn vooruitgang kon bespreken en uiteindelijk onze keuze kon communiceren," aldus de teambaas in een verklaring. WhatsApp is tevens sponsor van Mercedes.

'Uniek inkijkje in het proces'

"We zijn blij om F1-fans over de hele wereld een uniek inkijkje in het proces te bieden en te laten zien hoe we op dit cruciale moment in de geschiedenis van het team zijn gekomen," voegt Wolff toe. Antonelli reed vorig jaar al enkele keren als testcoureur voor Mercedes.

In augustus werd bekend dat hij Hamiltons plaats zou innemen. "Tijdens het hele proces hadden Toto, het team en ik constant contact via WhatsApp en The Seat laat dit proces van begin tot eind zien", zegt de Mercedes-coureur. Antonelli staat momenteel zesde met 38 punten, 7 meer dan Hamilton tot nu toe bij Ferrari heeft gescoord. The Seat is vanaf maandag 5 mei te zien op Netflix.

Slecht nieuws voor Hamilton

Niet alleen de positie van Lewis Hamilton op de ranglijst van de F1 kan beter. De coureur had een keten in Engeland genaamd Neat Burger, een burgertent met alleen vegetarische opties. De Formule 1-coureur had - samen met Leonardo DiCaprio - zes restaurants. Na zes zware jaren, met een verlies van 11,1 miljoen pond, hebben de twee nu moeten besluiten de deuren van hun vestigingen definitief te sluiten.