Wilfred Genee is al jarenlang de presentator van de talkshow Vandaag Inside en dus een bekend gezicht in de mediawereld, maar zijn vrouw komt maar zelden in de publiciteit. Dat veranderde onlangs doordat ze binnenkort een boek uitbrengt en om die reden schuift ze woensdagavond ook aan bij een talkshow. Opmerkelijk genoeg niet bij Vandaag Inside, maar bij een concurrent.

Lili Genee-Pirayesh is al jarenlang samen met Wilfred, maar waar haar man dagelijks een programma presenteert waar bijna een miljoen mensen naar kijken, komt zij niet vaak in het nieuws ondanks dat ze schrijfster is van meerdere boeken. Op 3 december komt het volgende boek 'Zelf aan zet' uit en dat gaat over hoe mensen zichzelf gezond kunnen houden.

Om dat boek te promoten stapte ze afgelopen weekend eindelijk uit de schaduw van haar man door een interview aan De Telegraaf te geven. Daar blijft het niet bij, want ze zit woensdagavond dus ook bij een talkshow op televisie om erover te praten. Het lag voor de hand dat Lili zou kiezen voor een 'thuiswedstrijd' bij Vandaag Inside om haar boek te promoten, maar niets is minder waar.

Vrouw van Genee zit bij concurrent

De talkshow RTL Tonight kondigde woensdag aan dat Lili daar haar opwachting maakt. Dat programma wordt juist gezien als één van de concurrenten van VI en dat komt mede door het tijdstip.

Waar Vandaag Inside woensdag van 21.35 uur tot en met 22.40 uur op SBS6 wordt uitgezonden, is RTL Tonight van 22.05 uur tot en met 23.05 uur op RTL4 te zien. De twee programma's overlopen dus ook nog eens, waardoor meneer en mevrouw Genee gelijktijdig in rivaliserende shows te zien zijn.

Leedvermaak bij VI om slechte kijkcijfers

Overigens is er op dit moment weinig sprake van een serieuze concurrentiestrijd. Het nog relatief nieuwe RTL Tonight weet vooralsnog veel minder kijkers te trekken en dat wordt ook regelmatig in VI benadrukt. Zo las Genee enkele maanden geleden nog een kritische mail voor die hij eerder had gekregen van Carlo van Lienden, die in het begin betrokken was bij RTL Tonight.

Van Lienden had in die mail allerlei punten van kritiek geleverd op VI. Zo vond hij dat allerlei dingen aan het format niet klopten. Dat juist de talkshow waar Van Lienden het voor het zeggen had slechte kijkcijfers trok, leverde dan ook het nodige leedvermaak op.

Reageer en praat mee!