Dat het trio van Vandaag Inside geen hechte vriendengroep is, is algemeen bekend. Presentator Wilfred Genee doet nu een boekje open over een opvallend moment, waarna Johan Derksen de stekker uit het programma wilde trekken. "Dat vond hij helemaal verschrikkelijk."

De succesvolle talkshow VI won onlangs voor de tweede keer de Gouden Televizier-Ring. Maar het had niet veel gescheeld of het programma was na de eerste winst van die prestigieuze prijs gestopt. Dat had alles te maken met een enthousiast gebaar van Genee.

Dat onthult de presentator in gesprek met drummer Cesar Zuiderwijk van Golden Earring in de rubriek In de wandelgangen. Die vertelt over de liefdevolle omgang met zijn voormalig bandleden. “Dat doen Johan en ik ook heel vaak, knuffelen”, zegt Genee lachend. “Nee, in ons geval niet hoor", verduidelijkt hij vervolgens. ‘’Je dacht dat ik het meende, hè!”

Zoen

Met name Derksen heeft absoluut geen behoefte aan intimiteit met zijn collega's. Dar schoot eerder al eens in het verkeerde keelgat bij de bromsnor. "Toen we laatst de Televizier-Ring wonnen, heb ik hem wel even goed beetgepakt. Maar hij houdt daar niet van. De eerste keer bij de Televizier-Ring in 2011 heb ik hem zelfs een zoen gegeven", onthult Genee. "Dat vond hij helemaal verschrikkelijk, toen wilde hij zelfs stoppen met het programma toen ik dat deed."

“Wij doen nu al bijna 25 jaar dit programma en we hebben nog steeds ruzie met elkaar’’, vervolgt Genee. Vorig jaar ontstond er ook nog een rel toen Derksen wegliep uit de studio. Hij was het toen niet eens met de onderwerpen die aan tafel besproken werden.

Curaçao

Toch is er een doorbraak binnen het trio. "We hebben Johan nu zover dat hij meegaat naar Curaçao, dus dat is mooi." Genee en René van der Gijp waren al positief over het idee om rond het WK voetbal in 2026 de uitzendingen van VI op te nemen op het eiland. "Hij wilde absoluut niet mee. Hij ging niet mee op dat schoolreisje, want dat vond hij allemaal onzin. Maar nu gaat hij toch."

De nationale ploeg van Curaçao plaatste zich vorige week voor het WK, onder leiding van bondscoach Dick Advocaat. Dat zorgde zelfs bij Derksen dus voor enthousiasme. In de uitzending van VI op vrijdag kwam het verlossende woord. "Ga je echt mee?", vroeg Hélène Hendriks aan hem. "Als ik bij jou op de kamer mag slapen", was zijn antwoord. "Ja natuurlijk", aldus de sportpresentatrice. "Hartstikke leuk."