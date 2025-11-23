Wilfred Genee staat regelmatig volop in de aandacht vanwege zijn rol bij het populaire programma Vandaag Inside. Zijn vrouw Lili is echter niet altijd blij met hoe het er in de show aan toe gaat.

De mannen van VI, Johan Derksen, René van der Gijp en Genee, zijn met enige regelmaat betrokken bij relletjes. Denk bijvoorbeeld aan de kaarsrel van Derksen of de meerdere ruzies die zijn ontstaan. Lili is dan ook niet altijd blij met het beroep van haar man.

'Niet altijd leuk voor ons gezin'

"Zijn werk is niet altijd leuk voor ons gezin. Bij ons wordt alles uitvergroot en dan besef je des te meer hoe groot de externe invloeden zijn met kinderen op school", zo vertelt mevrouw Genee aan De Telegraaf.

Ze vervolgde: "Als er iets speelt, wordt hij weleens in VI de 'officier van justitie' genoemd, maar ik probeer er toch vaak objectief naar te kijken. Als ik denk: het kon wel wat minder, dan spreek ik hem daar ook op aan. Zoals er soms over vrouwenzaken wordt gesproken... daar kan ik niet heel vrolijk van worden."

Inmiddels is er al zo vaak een rel geweest, dat Lili het wel ziet aankomen wanneer er weer een nieuwe komt. "Het gaat in fases, hè? Je merkt wel dat de mannen van Vandaag Inside net voor kerst een beetje moe worden. En dan heb je vaak weer een rel."

Getrouwd en twee kinderen

Wilfred en Lili zijn inmiddels al jarenlang samen. Het stel trouwde in 2008, en heeft samen twee kinderen gekregen: zoon Luca en dochter Isabeau. Lili heeft Iraanse roots, en stapt zelf ook steeds vaker in de spotlights. Ze werkt hard aan haar carrière als schrijfster en gezondheidsinfluencer. Eerder bracht ze al het boek Vullen of Voeden uit. Begin december verschijnt er weer een nieuwe titel op de planken: Zelf aan zet.