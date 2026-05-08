Real Madrid-middenvelder Aurélien Tchouaméni heeft zich uitgesproken over de ruzie met teamgenoot Federico Valverde. Er werd in de media gesproken over een gevecht, met een hersenschudding voor Valverde tot gevolg. De Fransman doet nu zijn kant van het verhaal.

Valverde leit donderdag al weten dat er geen sprake zou zijn geweest van geweld, maar dat hij zijn frustratie had geuit met een klap op een tafel. Zo liep hij de hersenschudding op. Real Madrid startte een onderzoek naar het voorval en legde beide middenvelders een boete van 500.000 euro op. Tchouaméni noemt het incident 'onaanvaardbaar'.

'Voorbeeld voor jongeren'

“Wat er deze week op de training gebeurde, was onacceptabel", schrijft hij op Instagram. "Ee moeten een voorbeeld stellen voor jongeren, zowel in het voetbal als op school. Het maakt niet uit wie er gelijk of ongelijk heeft, we moeten altijd de rustigste manier zoeken om een conflict op te lossen.”

Tchouaméni bood zijn excuses aan en stelde dat 'frustratie niet alles kan rechtvaardigen'. Bovendien spijt het hem dat hij zijn club in een slecht daglicht heeft gezet. “Ik weet dat de fans, de staf, mijn teamgenoten, de technische staf, we allemaal teleurgesteld zijn over hoe het seizoen is verlopen. Maar frustratie kan niet alles rechtvaardigen. Deze incidenten, hoewel ze in elke kleedkamer kunnen voorkomen, zijn Real Madrid onwaardig. Vooral omdat dit de meest besproken club ter wereld is.”

'Valse verhalen'

De nummer 14 benadrukte ook dat niet alles wat in de media gezegd is, klopt. “Het internet verzint graag de meest bizarre verhalen om aandacht te trekken, dus geloof niet alles wat er wordt gezegd of de valse verhalen”, aldus Tchouaméni. In Spanje werd gesproken van 'vuistslagen' die ervoor gezorgd hadden dat Valverde naar het ziekenhuis moest.

“Het is nu niet het moment om uit te zoeken wie wat deed, wie wat zei, of wie gelijk of ongelijk had", vervolgt de Fransman. "Ik erken de sanctie van de club en accepteer deze. We blijven een familie, soms met meningsverschillen, maar we moeten onze doelen altijd boven alles stellen. Ik heb mijn excuses aangeboden aan de groep en wil dit ook doen aan alle Madridistas.”

El Clásico

De focus ligt bij de ploeg nu op El Clásico. FC Barcelona kan in eigen huis kampioen worden in het duel met Real Madrid. "En het komende seizoen gaan we de club naar de top te brengen, waar het hoort.”

