Het rommelt stevig bij Real Madrid in de aanloop naar El Clásico tegen aartsrivaal FC Barcelona. De Spaanse club heeft twee spelers een torenhoge boete opgelegd. Eerder in de week was er ook al veel onrust rondom sterspeler Kylian Mbappé.

Real Madrid heeft spelers Federico Valverde en Aurélien Tchouaméni een boete van 500.000 euro opgelegd na hun opstootje van eerder deze week. Dat meldt de club op de website. De spelers moesten zich vrijdag melden bij de interne onderzoekscommissie van de club. Beide middenvelders betuigden spijt en kregen verder geen sportieve sancties opgelegd.

Vechtpartij bij Real Madrid

Valverde werd donderdag volgens Spaanse media naar het ziekenhuis gebracht na een confrontatie met Tchouaméni. Daar moest een snijwond in Valverdes gezicht worden gehecht. De twee middenvelders zouden woensdag tijdens de training al een conflict hebben gehad, dat donderdag is voortgezet. Valverde heeft hoofdletsel opgelopen en moet tien tot veertien dagen rusten.

Donderdagavond reageerde Valverde via sociale media op het incident. "Op geen enkel moment heeft mijn teamgenoot mij geslagen, en ik heb hem ook niet geslagen", schreef hij. Volgens de middenvelder liep hij een snee in zijn voorhoofd op door per ongeluk een tafel te raken tijdens de ruzie.

El Clásico

Real Madrid heeft vorig weekend met een zege op Espanyol voorkomen dat FC Barcelona een week voor El Clásico al Spaans kampioen is geworden. Real Madrid staat met nog vier wedstrijden te spelen op 77 punten. Dat zijn 11 punten minder dan FC Barcelona, dat zaterdag met 2-1 won bij Osasuna. Houdt Barça Real Madrid komend weekend in eigen huis van een zege, dan wordt de club van Frenkie de Jong tegen de aartsrivaal officieel kampioen van Spanje.

Kylian Mbappé

Kylian Mbappé ligt bij fans van Real Madrid onder vuur. Hij raakte onlangs geblesseerd en ging vervolgens op vakantie met zijn vriendin. De Fransman zou volgens de kritiek niet hard genoeg werken aan zijn herstel. Maar volgens de sterspeler zelf ligt dat anders. In een verklaring weersprak hij de beschuldgingen.

Een bizarre petitie van Real Madrid-fans om sterspeler Kylian Mbappé te verkopen, heeft al 30,5 miljoen handtekeningen opgeleverd.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover