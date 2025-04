Vrouw van topwielrenner Remco Evenepoel haalt ongenadig hard uit naar journalist in enorme rel

De vrouw van de Belgische wielrenner Remco Evenepoel is onbedoeld het middelpunt van een gigantische rel geworden. Oumi Rayane (25) slaat nu terug naar de journalist die onaardige dingen zei over haar en haar familie.

De Belgische wielerwereld werd op zijn kop gezet door - in de ogen van Evenepoel - 'respectloze' uitspraken van tv-gezicht Ruben Van Gucht in De Afspraak. Hij stelde dat Evenepoel zich financieel over de familie van zijn vrouw bekommerd. 'Laat me heel duidelijk zijn: dit is complete onzin. Mijn vrouw komt uit een welgestelde familie', reageerde Evenepoel al.

Ook Rayane laat van zich horen

Het bleef tijdens de soap stil vanuit de hoek van Rayane, maar via sociale media liet ook zij van zich horen. Dat deed ze niet rechtstreeks naar Van Gucht, alleen haar woorden doen dat wel vermoeden. 'Mijn werkoutfit', schrijft ze bij een video in haar Instagram Story waarin ze poseert. Als begeleidende muziek kiest de vriendin van Evenepoel voor Obsessed van Mariah Carey.

De Instagram Story van Oumi Rayane. © Screenshot

'Dankzij mijn eigen verwezenlijkingen en studies, die gesponsord werden door mijn ouders. Onthoud dat je niets over mijn leven weet. Ik toon je nog geen procent ervan', gaat Rayane verder. Ze sluit de video af met een handkus. In de foto daarna schrijft de vriendin van Evenepoel dat ze met succes haar stage heeft afgerond bij een bank in Brussel. 'Ja, ik ben een meisje van financiën', zet ze erbij.

Journalist zwijgt

Evenepoel was een stuk directer richting de journalist. 'Ik weet niet waar jij je verhalen vandaan haalt, Ruben. Of is het soms moeilijk voor jou te geloven dat een Marokkaanse familie gewoon hard gewerkt heeft en welgesteld is? Dat zegt meer over jouw beperkte wereldbeeld dan over de realiteit.'

'De echte waarheid is simpel: liefde, respect en hard werken hebben ons gebracht waar we nu staan. Niet vooroordelen, niet roddels, en zeker niet mensen die zichzelf journalist noemen. Maar liever onzin verspreiden. Misschien moet jij je eerder zorgen maken over je eigen familie, Ruben. Want wij horen ook dingen.'