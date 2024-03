Dani Alves 'feest de hele nacht in zijn villa van 5,3 miljoen euro' nadat hij op borgtocht werd vrijgelaten

Dani Alves zou volgens Spaanse media tot 5.00 uur 's ochtends gefeest hebben, daags nadat hij op borgtocht werd vrijgelaten in afwachting van hoger beroep in zijn proces. Hij nodigde zijn vrienden en familie uit in zijn villa van 5,3 miljoen euro in Spanje.

Maandag werd Alves vrijgelaten uit de gevangenis waar hij vijftien maanden had doorgebracht vanwege een verkrachtingszaak. De ex-speler van FC Barcelona werd in februari schuldig bevonden aan het seksueel misbruiken van een jonge vrouw, en werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4,5 jaar.

Het verzoek van Alves voor voorlopige invrijheidstelling in afwachting op hoger beroep in de zaak werd goedgekeurd, onder de voorwaarde dat de Braziliaan één miljoen euro zou betalen. Zelf kon hij dat bedrag niet ophoesten omdat zijn geld bevroren is, maar inmiddels is het bedrag betaald en heeft de oud-voetballer de gevangenis verlaten. Het is niet bekend door wie de borgsom is betaald.

Advocaat noemt het 'fake news' dat Memphis Depay de borgsom van Dani Alves heeft betaald Een Arabische bron meldde maandagavond op X dat Memphis Depay de borgsom van Dani Alves zou hebben betaald. De Braziliaan leeft in vrijheid - maar wel onder toezicht - nadat hij een vrouw had verkracht in een Spaanse nachtclub.

Na zijn vrijlating werd een diner georganiseerd in Barcelona ter ere van de verjaardag van Domingos Alves Da Silva, de vader van Dani Alves. Na afloop van het etentje zou Alves zijn vrienden en familie hebben uitgenodigd in zijn villa in de Spaanse stad. Daar ging het feest door tot in de late uurtjes.

Volgens een Spaans televisieprogramma zou het pas na 5.00 uur in de ochtend rustig zijn geworden rondom de villa van Alves van 5,3 miljoen euro.