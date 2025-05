Wilfred Genee heeft het lastig in discussie over beschuldiging van vreemdgaan: 'Dat is waar, ja'

Presentator Wilfred Genee, vooral bekend van de tv-show Vandaag Inside, werd in een radioprogramma stevig aan de tand gevoeld over zijn liefdesleven. In 2008 trouwde de man die begon als sportjournalist bij Sport 7 met Lili Pirayesh. Is hij haar wel trouw?

Een van de gasten in Genees programma 'The Friday Move' op BNR Nieuwsradio was Marianne Zwagerman. Gaandeweg het gesprek blijft Genee de schrijfster en columniste vragen stellen over haar liefdesleven. Op een bepaald moment heeft Zwagerman daar genoeg van. Ze slaat terug.

'Gaat Wilfred Genee nog steeds zoveel vreemd?'

"Waarom zitten wij het weer over ons liefdesleven te hebben? Ja, míjn liefdesleven", zo zet Zwagerman de aanval in.

"Het gaat nooit over jóuw liefdesleven, terwijl jouw liefdesleven heel veel boeiender schijnt te zijn. Wie ik ook spreek in de mediawereld, hè, áltijd als ik zeg: ‘Ik ga naar de uitzending met Wilfred Genee’, dan zeggen ze: ‘Gaat hij nog steeds zoveel vreemd?’ Dus als er één ding om jou heen hangt, dan is het dat enorme vreemdgaan."

Dennis Schouten

Zwagerman verwijst daarmee onder meer naar Genees voormalige vriend Dennis Schouten. Hij en zijn metgezel Jan Roos (van Roddelpraat) beweerden in 2021 dat Genee een langdurige affaire had met RTL-presentatrice Laurien Verstraten. "Ze huurde een appartement van Wilfred en zij zijn dus twee jaar met elkaar geweest", zei Roos.

'Is dat zo?'

Genee reageert ontwijkend op de koerswending. "Is dat zo?", vraagt hij. "Nou, ik herken me daar niet in, echt niet. Nou, ik zit al heel lang in hetzelfde huwelijk volgens mij." Waarop Zwagerman stelt dat je inderdaad wel een relatie moet hebben om uberhaupt vreemd te kunnen gaan. Genee zegt dan: "Dat is waar inderdaad, ja. Maar goed, we zaten bij jou!"

Zijn gast besluit vervolgens om niet meer agressief door te vragen. Ze neemt het zelfs enigszins voor Genee op, door te stellen dat hij 'geen flirterig' type is. Zwagerman zegt: "Ik ken ook wel mannen, ook in jouw positie zeg maar, niet zo populair als jij, maar half zo populair, en die hebben dan altijd allemaal vrouwen om zich heen hangen."

Wilfred sluit Vandaag Inside-seizoen feestelijk af met zijn nieuwe single 'Zoek Jezelf Broeder'https://t.co/cn92MM8y3o#vandaaginside pic.twitter.com/dgBQpR8NwJ — Vandaag Inside (@vandaaginside) May 24, 2025

Kinderen

Vervolgens legt Genee uit waarom hij het onderwerp wil ontwijken en afkappen. "Het lastige met dit soort gesprekken, als ik ze nu ga voeren met jou, is dat ze uit hun verband worden getrokken en dat het dan allemaal snippets worden. Zeker met mijn kinderen heb ik helemaal geen zin om daar op te reageren. Ik reageer nooit op dingen."